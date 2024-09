Primeras imágenes de Laura Daniela Villamil tras despertar del coma

Laura Villamil sigue enfrentando las secuelas de un accidente que cambió su vida, cuando trabajaba como bailarina para el reconocido restaurante Andrés Carne de Res, donde en medio de un espectáculo terminó prendida en llamas.

Actualmente, se encuentra en la Fundación Santa Fe de Bogotá, bajo estricta supervisión médica, mientras continúa en el proceso de recuperación. Tras un mes del accidente, la joven despertó del coma y atendió a Noticias Caracol, dando detalles inéditos de lo ocurrido.

Primeras imágenes de Laura Villamil tras accidente en Andrés Carne de Res

En esta reciente entrevista, Laura reveló algunos de los momentos más difíciles que ha enfrentado desde el accidente, así como los desafíos emocionales y físicos que ha tenido que superar.

Villamil confesó que nunca ha sido fanática de ver televisión, pero debido a las restricciones que le impone su estado de salud, ha sido su única distracción. “Normalmente no veo televisión, no me llama la atención, pero es lo único que tengo para distraer la mente, mientras puedo hacer más cosas, como leer un libro”, contó la artista.

A pesar de esto, el camino ha sido duro para Laura, quien aún prefiere no recordar los momentos más oscuros de su recuperación.

El accidente, que dejó a Laura con graves lesiones, la obligó a permanecer sedada durante un tiempo considerable. Al despertar, describió la experiencia como desconcertante. “No podía ver bien, sentía dolor e incomodidad en todo mi cuerpo”, relató.

Sin embargo, el apoyo de su familia y los mensajes de aliento que ha recibido por parte de sus seguidores han sido vitales para su recuperación. “Ver a mi familia me dio fuerzas para seguir. Ahora estar viva es como volver a renacer”, expresó con emoción.

A pesar de su situación, Laura mantiene una actitud positiva y un sueño: “Vivir del arte sin arriesgarnos… Sueño con que el arte salva vidas, sueño con ayudar a personas que lo necesiten”. Mientras tanto, el restaurante donde ocurrió el accidente ha sido reabierto, tras cumplir con los requerimientos de seguridad laboral exigidos por la ARL y el Ministerio de Trabajo.

