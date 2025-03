Mikey Madison la actriz que conquistó el Óscar y sorprendió a las estrellas de Hollywood

En una de las ceremonias de los Premios Oscar más comentadas de los últimos tiempos , Mikey Madison se alzó con la estatuilla a Mejor Actriz por su interpretación en Anora, dejando en el camino a figuras consolidadas de la industria. Su triunfo no solo marca un hito en su carrera, sino que también la posiciona como una de las actrices más prometedoras de su generación.

A sus 26 años, Madison demostró un talento arrollador que la llevo desde papeles secundarios en series de televisión hasta convertirse en la mujer más joven en recibir este galardón en la última década.

Su actuación en Anora, donde interpreta a una trabajadora sexual que se enamora del hijo de un magnate ruso, fue elogiada por la crítica desde su estreno , consolidándose como la gran favorita de la temporada de premios.

Desde sus inicios en la actuación, Madison se caracteriza por su intensidad interpretativa y su capacidad para dotar a sus personajes de una autenticidad inquebrantable. Su papel en la serie Better Things fue su primera gran oportunidad , pero fue su participación en Once Upon a Time in Hollywood (2019), bajo la dirección de Quentin Tarantino, lo que llamó la atención de la industria.

El Oscar a Mejor Actriz de este año tenía nombres de peso en competencia, como Demi Moore y otras actrices de renombre. Sin embargo, la actuación de Madison en Anora logró acaparar las miradas de la Academia, los críticos y el público, dejando atrás cualquier duda sobre su talento.

Su discurso de aceptación fue emotivo y reivindicativo, agradeciendo a su familia, a la comunidad de Brighton Beach y rindiendo homenaje a las trabajadoras sexuales.

El director de Anora, Sean Baker, confesó que escribió el papel pensando en Madison, apostando por su capacidad para transmitir vulnerabilidad y fortaleza a partes iguales. La decisión resultó ser acertada, ya que la actriz no solo se llevó el Oscar, sino que también arrasó en otras premiaciones como los BAFTA y los Independent Spirit Awards.

Mikey Madison se convierte en la nueva gran estrella de Hollywood. Su talento, combinado con su selección de proyectos desafiantes, promete una carrera llena de éxitos. Y si Anora fue su carta de presentación al mundo, el futuro le depara un camino de estatuillas y papeles que seguirán marcando la historia del cine.

