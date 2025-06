Aída Victoria Merlano sufre triste pérdida: "Se cayó por un barranco", ¿culpa de Westcol?

En medio del revuelo por su embarazo y los desafíos de salud que ha enfrentado, Aída Victoria Merlano vuelve a estar en el centro de atención.

Sin embargo, esta vez no es por una declaración suya, sino por una revelación de su expareja, el streamer y empresario Luis Villa, más conocido como Westcol, quien confirmó en redes sociales la muerte de María Antonieta, una cabra que compartía con la influencer.

En un video publicado recientemente, Westcol, visiblemente afectado, relató cómo sucedieron los hechos. “Para todas las personas que me están preguntando qué pasó con María Antonieta, miren cómo estoy de triste… Falleció. La teníamos andando por 'Mahalo' y no le teníamos ningún corral. Se cayó por un barranco, se dislocó. Pero alcanzó a tener una hija que se llama María Fernanda. Ella ya no está, se fue”, narró el creador de contenido.

Mahalo, cabe aclarar, es el restaurante que Westcol administra, y donde aparentemente ocurrió el accidente. Según su relato, la cabra no contaba con un espacio cercado ni medidas de seguridad que impidieran este tipo de incidentes.

El video, más allá del tono informal de Westcol, dejó a muchos seguidores con sentimientos encontrados, especialmente por el vínculo emocional que, según él, existía con el animal.

¿Qué dijo Aída Victoria sobre la pérdida de María Antonieta?

Aída Victoria, por su parte, no ha emitido comentario alguno sobre lo sucedido. Hasta el momento de publicación de esta nota, la influencer barranquillera ha optado por el silencio, lo que ha dado pie a especulaciones, aunque también puede entenderse en el contexto personal que atraviesa.

Y es que la también empresaria se encuentra lidiando con un embarazo marcado por una condición médica compleja: hiperémesis gravídica, un cuadro severo de náuseas y vómitos que la ha obligado a recibir tratamiento intravenoso.

La propia Merlano compartió con sus seguidores imágenes donde se la ve canalizada y visiblemente afectada, aunque con el mensaje claro de que el amor por su hijo es su mayor fuente de fortaleza.

Aída Victoria Merlano enfrenta dura prueba durante su embarazo: padece hiperémesis gravídica Foto: Instagram de Aída Victoria Merlano

No se trató de la pérdida del bebé, como muchos llegaron a pensar inicialmente al escuchar la noticia de “una pérdida”. Se trató de la muerte de la cabra que alguna vez compartió con Westcol, un recuerdo de una etapa pasada que, en medio del dolor, resurgió con fuerza.

¿Qué pasó entre Westcol y Valka?

Mientras tanto, Westcol también enfrenta su propio torbellino emocional. La reciente exposición pública del romance entre su exnovia Valka y el cantante Dalex ha despertado todo tipo de reacciones.

Aunque él no se ha pronunciado directamente sobre la relación, sí ha dejado entrever en sus transmisiones que la situación lo ha afectado.

“Cada persona tiene su ritmo para superar una relación”, dijo en uno de sus lives, sin mencionar nombres, pero dejando clara su postura.

En contraste, Valka y Dalex han hecho pública su relación con total naturalidad. Videos, abrazos, besos y bromas circulan por las plataformas digitales sin filtros, lo que ha desatado críticas —y defensas— entre los seguidores.

Valka y Dalex ya no se esconden /Foto: redes sociales

Mientras cada uno de los involucrados transita su propio proceso, la pregunta que queda flotando es: ¿pudo haberse evitado la tragedia de María Antonieta? ¿Hubo negligencia o simplemente fue un accidente?

El tiempo lo dirá. Por ahora, Aída Victoria guarda silencio y se enfoca en su salud y en su futuro como madre. Westcol, entre lágrimas y cámaras, es el único que ha roto el silencio, aunque no todos han visto su gesto con buenos ojos.

