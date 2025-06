Margarita Ortega fue hospitalizada por grave episodio de salud, ¿qué tiene?

La presentadora y actriz Margarita Ortega, figura emblemática de la televisión colombiana, ha sido hospitalizada recientemente debido a un problema de salud que ha venido afectándola desde hace tiempo.

La noticia la dio a conocer ella misma a través de sus redes sociales, donde publicó una imagen desde la habitación de una clínica en Bogotá, que por su ubicación y etiquetas en la publicación, se identifica como la Clínica El Country.

¿Cuál es la enfermedad que padece la presentadora Margarita Ortega?

Ortega, quien ha sido parte de importantes espacios informativos, utilizó su cuenta oficial de Instagram para hablar abiertamente sobre su padecimiento.

Acompañando la imagen en la que aparece canalizada, la comunicadora compartió un extenso mensaje que revela el trasfondo de su actual estado de salud: una afección persistente en la columna vertebral.

“Mi columna y yo”, comienza diciendo Ortega en una reflexión que retrata no solo el dolor físico que enfrenta, sino también la introspección emocional que ha vivido a raíz de este proceso.

En el texto, describe a su columna como una compañera indócil, con la que mantiene una relación constante de aprendizaje y resistencia: “Soy paciente, su paciente”, afirma, reconociendo la larga batalla que ha sostenido con este problema.

Ortega continúa relatando cómo su cuerpo ha enviado señales que no ha podido ignorar. “Me para en seco, me deja sin aire, me hace sentar”, expresa en una metáfora que da cuenta de los momentos en los que su salud le ha obligado a hacer una pausa.

El mensaje fue recibido con numerosas muestras de afecto por parte de colegas, amigos y seguidores. Personalidades del entretenimiento como Cristina Umaña, Angeline Moncayo, Sandra Muñoz y Geraldine Zivic se sumaron a los comentarios con mensajes de apoyo y pronta recuperación.

El presentador Iván Lalinde también reaccionó, asegurando que estará allí para brindarle su apoyo en estos momentos.

Aunque hace apenas unas semanas Ortega había celebrado su regreso a la televisión como presentadora en Noticentro 1, este nuevo episodio de salud la alejará temporalmente del set.

Por ahora, Margarita Ortega se encuentra en proceso de recuperación, acompañada por el cariño de sus colegas y el respaldo de sus seguidores, quienes le han reiterado que no está sola en esta etapa de su vida.

