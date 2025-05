Aída Victoria habla de tema judicial en medio de su embarazo: "Me voy a ir presa"

La barranquillera Aída Victoria Merlano vuelve a estar en el centro de todas las miradas. Esta vez, no solo por su ya conocida presencia en redes sociales o sus declaraciones polémicas, sino porque decidió romper el silencio sobre dos temas que han dado de qué hablar en los últimos meses: su embarazo y su proceso judicial.

En una entrevista bastante esperada, la influencer se sentó frente a Diva Rebeca, el personaje interpretado por Ómar Vásquez, y no esquivó ninguna pregunta. Con su estilo frontal, Aída soltó detalles que dejaron a más de uno boquiabierto, especialmente cuando se refirió a su vida personal y lo que viene en su camino.

Aunque muchos ya lo sospechaban, Aída confirmó que sí está esperando un hijo. Lo reveló el 19 de marzo de 2025 y desde entonces, todo el mundo quiere saber más detalles sobre esta nueva etapa que vive. Según versiones no confirmadas, el embarazo ya va en su sexto mes, pero como es habitual con ella, no ha dado mayores certezas sobre la fecha exacta.

Ahora bien, ¿quién es el papá del bebé? No se trata de ningún personaje del mundo del entretenimiento ni mucho menos alguien del círculo mediático. Se llama Juan David Tejada, un empresario y ganadero del Cauca. Aunque el hombre ha mantenido un perfil bajo, Aída sí ha compartido algunas imágenes junto a él en sus redes, dejando claro que entre los dos hay una relación cercana.

Hasta ahí, la parte personal. Pero la conversación con Diva Rebeca también tocó el tema que muchos estaban esperando: su situación judicial.

Aída Victoria Merlano se casó en secreto Foto: Instagram @jdt21_5 y @aidavictoriam

Aída Victoria sigue en libertad, a la espera de una decisión

Y fue justo en ese momento cuando soltó una de las frases más llamativas de la entrevista:

“Tú imagínate que en un mes, dos meses o un año me toque irme presa. Imagínate que los últimos días en libertad fueran con el miedo de que me voy a ir presa y no los disfrutara. Entonces, si hoy tengo miedo, viviría atormentada. No cambio mis circunstancias, pero sí el miedo con el que las enfrento. Yo quiero ser feliz y que mis días valgan la pena. Que pase lo que Dios quiera”, expresó Aída con la misma sinceridad que la ha caracterizado desde que se volvió una figura pública.

Aunque ya tiene una condena en firme, Aída Victoria permanece libre mientras se define su situación jurídica definitiva. En marzo de 2024, fue condenada a 13 años y 8 meses de prisión por cargos relacionados con favorecimiento de fuga y uso de menores para cometer delitos. Sin embargo, su defensa presentó recursos y por ahora no se ha hecho efectiva ninguna orden de captura.

Mientras tanto, ella continúa con su vida normal. Publica contenido, promociona marcas, habla con sus seguidores y, según dice, se prepara para la maternidad sin dejar que el miedo la consuma. La entrevista con Diva Rebeca no solo aclaró varios puntos, sino que también mostró a una Aída Victoria más tranquila y decidida.

