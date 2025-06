Tajante respuesta de Inpec a Epa Colombia tras denuncia sobre comida en Cárcel Buen Pastor

El sistema penitenciario colombiano vuelve a estar en el ojo del huracán tras una grave denuncia sobre las precarias condiciones alimentarias en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

La protagonista de esta nueva controversia es Daneidy Barrera Rojas, popularmente conocida como Epa Colombia, quien, a pesar de su reclusión, ha logrado encender el debate nacional con un video que expone la crítica situación que viven cientos de reclusas.

La difusión de este material llevó a una pronta y enérgica respuesta por parte del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el coronel Daniel Gutiérrez.

Desde su ingreso a prisión hace más de cuatro meses,luego de los incidentes de vandalismo en estaciones de TransMilenio, Epa Colombia ha mantenido una sorprendente relevancia mediática.

Sin acceso a dispositivos móviles ni redes sociales, su figura continúa generando impacto, esta vez no por sus habituales excentricidades, sino por una denuncia de gran calado social.

El pasado miércoles 4 de junio, un video difundido a través de su cuenta de Instagram, administrada por su pareja, reveló la realidad de la alimentación en El Buen Pastor.

En las imágenes, varias internas, incluida Barrera Rojas, claman por ayuda, describiendo una situación desesperada. "Estas mujeres están muertas del hambre, llevamos días sin comer, por favor que nos ayuden", se escucha decir a una de las reclusas, mientras otra añade: "el pollo podrido, el pescado podrido".

La denuncia de Epa Colombia, que complementa con la exclamación "Todo picho", refuerza la gravedad del testimonio. La crudeza de las afirmaciones y la identidad de quien las expone provocaron una oleada de indignación en la opinión pública, reavivando la discusión sobre la profunda crisis estructural que aqueja al sistema carcelario colombiano.

La viralización del video no dejó indiferente a las autoridades. El coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, se pronunció el 5 de junio, reconociendo abiertamente las falencias.

"Desafortunadamente todavía continuamos con problemas de infraestructura, de salud y sobre todo de alimentación", admitió Gutiérrez en rueda de prensa.

Según versión de medios como El Tiempo y Noticias Caracol, el coronel detalló que en El Buen Pastor se han presentado "hechos de mala alimentación: que no llega a tiempo, que no está bien cocinada, que no tiene el gramaje que es".

Epa Colombia esta en huelga junto a sus compañeras en la cárcel en Buen Pastor Foto: Instagram @mishistoriascortas / Captura de pantalla Caracol Televisión

Gutiérrez también hizo hincapié en la responsabilidad directa de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) en el suministro de alimentos a los centros de reclusión.

Ante la magnitud de la denuncia, el director del Inpec anunció la conformación de mesas de trabajo conjuntas con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la USPEC.

El objetivo de estas reuniones sería abordar de manera integral y coordinada las irregularidades detectadas y buscar soluciones efectivas a un problema que históricamente ha generado múltiples quejas, según informó el directivo.

