Preocupación por salud de La Chilindrina; así lo describió una amiga: "Nos dio un susto"

En las últimas horas de este martes se conoció que la reconocida actriz mexicana María Antonieta de las Nieves o más recordada como la ‘La Chilindrina’, atraviesa un delicado momento de salud tras haber sido hospitalizada de emergencia el pasado miércoles 20 de agosto.

Pese a que los detalles de su condición de salud se mantuvieron bajo reserva, por el momento que vive. No obstante, se conoció por diversas fuentes que esta tuvo una recaída en su condición de salud debido a una condición de crisis de ansiedad severa, por lo cual, está en observación continúa.



Fue el medio de comunicación ‘TVNotas’, quien reveló que, tras el ingreso hospitalario de la actriz, se descubrieron síntomas asociados a un posible deterioro neurológico, en especial que la reconocida actriz según el reporte médico, tiene bajos niveles en un nutriente esencial para el cuerpo.

“Los médicos la valoraron detenidamente y resultó que está baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico”, se puede leer en el reporte médico, el cual dejó en mucha consideración a sus seguidores, en especial por quienes crecieron con el personaje de ‘La Chilindrina.’



¿Qué más se conoció de la condición de ‘La Chilindrina’?

Sumado a este comunicado sobre ‘La Chilindrina’, se conoció por una fuente cercana a María Antonieta de la Nieves, indicó que el personaje ha sufrido un episodio similar en meses previos, solo que en esta ocasión fue más fuerte, al punto que generó mucho susto a su círculo cercano.

“Estoy muy preocupada por la salud de mi amiga. El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte”, expresó.

Sumado a esto se conoció que María Antonieta, se ha sobre esforzado en su trabajo, y que le vio, en las últimas semanas, muy nerviosa. No obstante, aseguró que, aunque ya superó el evento médico, la actriz estuvo sola durante las noches de su hospitalización.

“Ya le dieron el alta. Pero, siendo sincera, María Antonieta estaba muy triste porque sus hijos no podían estar con ella. Por la noche, la dejaban sola. Lo que pasó es que contrataron a una enfermera para que la supervisara. Oí que se despertaba y empezaba a decir tonterías. La enfermera se aseguró de que no se arrancará la vía intravenosa ni se hiciera daño”, destacó la fuente y esperando por la recuperación de la actriz méxicana.

