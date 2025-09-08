Andrea Tovar rompe el silencio sobre su separación con Julián Rojas: "Insuficiente"

Andrea Tovar, reconocida modelo chocoana y Miss Colombia 2015, alcanzó gran proyección nacional e internacional tras representar al país en Miss Universo 2016.

Su carisma y talento la convirtieron en una de las reinas más recordadas, pero tras años de mantenerse lejos del ojo público, volvió a ser noticia por su participación en un reality enfocado en la elección de la próxima soberana de la belleza nacional.

¿Por qué se separó Andrea Tovar del exfutbolista Julián Rojas?

En una entrevista para la revista Aló, Andrea abrió su corazón y compartió detalles sobre una de las etapas más difíciles de su vida: la separación de quien fue su esposo, el exfutbolista Julián Guillermo Rojas.



La pareja, que había contraído matrimonio en 2021 y formado un hogar con sus hijos Elena y Lorenzo, decidió poner fin a su relación a finales de 2024, hecho que marcó profundamente a la exreina.

La quibdoana confesó que el divorcio la llevó a experimentar una crisis emocional intensa. “Sentí que había perdido el apoyo que me sostenía y que no era capaz de seguir adelante”, relató. Reconoció que llegó a minimizarse y a cuestionar su propio valor, llegando a verse únicamente como esposa y madre.

Sin embargo, con el paso del tiempo y el acompañamiento de profesionales, pudo enfrentar sus temores más profundos: la soledad, la ruptura familiar y la crianza en solitario.

Andrea admitió que no fue ella quien tomó la decisión de separarse, lo que hizo más difícil el proceso. Aun así, asegura que esta experiencia, aunque dolorosa, le permitió reconstruirse, aprender a valorarse y reencontrar su identidad como mujer más allá de los roles familiares.

Hoy, a sus 32 años, afirma que el tiempo le dio la perspectiva para agradecer lo vivido, pues la impulsó a crecer emocionalmente y a fortalecer el vínculo con sus hijos, quienes son su mayor motivación.

¿Quién es el exfutbolista Julián Guillermo Rojas?

Por su parte, Julián Guillermo Rojas es un exjugador bogotano que desarrolló su carrera en importantes equipos del fútbol colombiano, entre ellos Independiente Medellín, Santa Fe, Deportivo Pasto, Once Caldas.

También tuvo paso por el fútbol argentino con Banfield. Durante años se desempeñó como mediocampista, destacándose por su fuerza física y capacidad de recuperación en el medio campo.

En 2019, una artrosis de grado cinco en ambas rodillas lo obligó a retirarse del deporte profesional, truncando así una carrera que prometía continuar por varios años más. Sin embargo, lejos de alejarse por completo del mundo fitness, Julián decidió reinventarse y fundó un centro de acondicionamiento físico orientado al bienestar integral.

Allí ofrece planes personalizados de entrenamiento, programas de fortalecimiento muscular y asesoría para la prevención de lesiones, enfocándose tanto en atletas como en personas que buscan mejorar su calidad de vida.

Además de su rol como empresario y entrenador, Julián manifestó en varias entrevistas que el retiro fue un proceso complejo, pero lo asumió como una oportunidad para crecer en otras áreas. Hoy se le reconoce no solo por su trayectoria en el fútbol, sino por su aporte a la formación física y la motivación personal a través de su emprendimiento.

