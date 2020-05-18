En vivo
La Kalle  / Andrea Tovar

Andrea Tovar

  • Andrea Tovar rompe el silencio: la verdad sobre su separación con Julián Rojas
    Andrea Tovar, Miss Colombia 2015
    Foto: Instagram @andreatov
    Farándula

    Andrea Tovar rompe el silencio sobre su separación con Julián Rojas: "Insuficiente"

    La exMiss Colombia y modelo colombiana Andrea Tovar, volvió a ser noticia por su participación en un reality y por abrir su corazón sobre una etapa difícil en su vida personal.

  • Andrea Tovar y Julián Guillermo, famosa pareja colombiana
    Andrea Tovar y Julián Guillermo, famosa pareja colombiana
    /Foto: Instagram @julian.guillermo90
    Farándula

    Andrea Tovar sorprendió a su novio en Cartagena y le pidió matrimonio

    La ex señorita Colombia les puso fin a los estereotipos y fue ella quien se arrodilló ante el amor de su vida.

  • 17550_Foto: Andrea Tovar / Instagram
    Andrea Tovar reveló el sexo de su bebé y pide ayuda para escoger el nombre
    Foto: Andrea Tovar / Instagram
    Farándula

    Andrea Tovar reveló el sexo de su bebé y pide ayuda para escoger el nombre

    La exreina compartió hace unas semanas que estaba embarazada.

  • 22369_Andrea Tovar / Foto: Instagram
    “Inesperado, pero milagroso”: con tiernas fotos, Andrea Tovar anunció su embarazo
    Andrea Tovar / Foto: Instagram
    Farándula

    “Inesperado, pero milagroso”: con tiernas fotos, Andrea Tovar anunció su embarazo

    La exreina está esperando su segundo bebé.

  • 22350_Andrea Tovar // FOTO: Captura Instagram
    ¡Ni Popeye el marino! Andrea Tovar levantó a su novio que pesa 85 kilos
    Andrea Tovar // FOTO: Captura Instagram
    Farándula

    ¡Ni Popeye el marino! Andrea Tovar levantó a su novio que pesa 85 kilos

    La exreina dejó boquiabierto a más de uno con su fuerza.

  • 21042_andrea tovar / FOTO: instagram
    “Si yo fuera patas sería las tuyas”: envidian a Andrea Tovar por sus 3 metros de piernas
    andrea tovar / FOTO: instagram
    Farándula

    “Si yo fuera patas sería las tuyas”: envidian a Andrea Tovar por sus 3 metros de piernas

    La exreina posó en vestido de baño, pero sus kilométricas piernas se robaron toda la atención.

  • 19731_Andrea Tovar en bikini rojo - Foto Instagram
    ¡De rojo para el antojo! El bikini de Andrea Tovar con el que alborotó pasiones
    Andrea Tovar en bikini rojo - Foto Instagram
    Farándula

    ¡De rojo para el antojo! El bikini de Andrea Tovar con el que alborotó pasiones

    La morenaza de 26 años mantiene su cuerpo en forma.

  • 17550_Foto: Andrea Tovar / Instagram
    Andrea Tovar reveló el sexo de su bebé y pide ayuda para escoger el nombre
    Foto: Andrea Tovar / Instagram
    Farándula

    ¡Buenísimos días reina! Andrea Tovar sorprende con foto SEMIDESNUDA

    La bella exreina está disfrutando de unos días de vacaciones.

  • 15586_La Kalle - Propuesta de matrimonio a Andrea Tovar - Foto: Instagram
    La Kalle - Propuesta de matrimonio a Andrea Tovar - Foto: Instagram
    Farándula

    ¡Nadie lo habría sospechado! Así le pidieron MATRIMONIO a Andrea Tovar

    De una manera muy pintoresca, Julian Guillermo le pidió dar el paso hacia el altar y ella dijo que sí.

  • 7503_La Kalle - Elena, la bebe de Andrea Tovar - Foto AFP
    La Kalle - Elena, la bebe de Andrea Tovar - Foto AFP
    Música

    ¡Por fin! Andrea Tovar MOSTRÓ oficialmente a su bebé

    La vistió de princesa y llenó de ternura a sus seguidores

