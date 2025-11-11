Yeferson Cossio y la vez que expuso intimidad de su pareja en vivo; pide perdón

Yeferson Cossio, reconocido creador de contenido de Colombia, se presentó en El Klub de La Kalle para abordar la polémica que lo colocó, una vez más, bajo el escrutinio de la opinión pública digital: la revelación de detalles íntimos con su novia durante una transmisión en vivo.

Cossio comenzó la entrevista reafirmando su filosofía de vida frente a las cámaras. Se define como una persona “muy transparente” que no tiene reparos en hablar de sí mismo, sin importar cuán escandaloso parezca su pasado o presente.

Él mismo admite haber sido "vicioso" y se considera "una basura," pero argumenta que prefiere ser así de abierto ante su audiencia que imitar a otros influencers que, según su criterio, son "misóginos" pero actúan como "las personas más buenas del mundo" apenas ven una cámara.

Para él, si no se lo esconde a su madre, mucho menos se lo esconderá a un grupo de desconocidos.

Cossio abordó temas que para muchos son tabú, incluyendo el hecho de que posee un "cuarto rojo", el cual incluso había mostrado previamente en un house tour en su canal de YouTube.

Por ello, hablar sobre temas privados en el stream le pareció completamente "normal".

El creador de contenido admitió seguir sin entender el núcleo de la controversia, cuestionando la reacción de los críticos aludiendo a que el acto del que habló era consensuado con su pareja.

Pese a su férrea defensa de la transparencia, Cossio relató la reacción privada de su pareja, la cual no fue inmediata, sino que se manifestó "a los dos días" del stream.

Su novia se acercó a él visiblemente afectada, comunicándole: "Amor, la verdad me sentí muy mal por lo que dijiste. Espero que no volvamos a hablar de este tipo de temas en público, no me estoy sintiendo bien".

Cossio reconoció su error instantáneamente en el ámbito privado. Le pidió perdón, asegurando que desconocía el malestar que le había generado su comentario y se comprometió a no volver a tocar nigu tema de este tipo.

El influencer minimizó el manejo interno del conflicto, señalando que en cualquier relación "medianamente sana" suceden este tipo de impases, donde uno se disculpa, cambia el comportamiento y continúa.

Sin embargo, consciente de que la ofensa había ocurrido en la arena pública, decidió llevar su disculpa al mismo escenario. Al día siguiente, en otra transmisión, Cossio se disculpó con su pareja ante miles de espectadores.

