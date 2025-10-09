Publicidad

Farándula  / ¿Cuánto gana un creador de contenido en Colombia? Thomas Pérez entrega la cifra

¿Cuánto gana un creador de contenido en Colombia? Thomas Pérez entrega la cifra

El influencer Thomas Pérez visitó los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde habló sobre su trayectoria y reveló detalles de su carrera como creador de contenido.

Thomas Pérez revela su ganancia en redes sociales, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: Imágenes tomadas de La Kalle y realizada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de oct, 2025