En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
COLOMBIA VS BOLIVIA
PREDICIÓN DE LOS SIMPSON
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / Gobierno regala dinero a alumnos en Bogotá; más de 250.000 y solo deben estar estudiando

Gobierno regala dinero a alumnos en Bogotá; más de 250.000 y solo deben estar estudiando

El Distrito lanzó un ambicioso programa de transferencias monetarias condicionadas que beneficiará a 255.000 estudiantes de colegios y jardines públicos.

Estudiantes de jardines y colegios distritales empezarán a recibir transferencias
Estudiantes de jardines y colegios distritales empezarán a recibir transferencias
Foto montaje creado por La Kalle con Fotos de IA y suministrada
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 04:29 p. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad