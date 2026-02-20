Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO:'RATA' SE SINCERA
SALARIO MÍNIMO 2026
ÚLTIMO CHAT DE CRISTIAN MARTÍN
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / David Luna da a conocer varios detalles sobre su pasado: ¿de “metacho” a político?

David Luna da a conocer varios detalles sobre su pasado: ¿de “metacho” a político?

El excongresista y precandidato presidencial David Luna pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y reveló varios detalles de su vida privada.

David Luna habla de su pasado
David Luna da a conocer varios detalles sobre su pasado: ¿de “metacho” a político?
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de feb, 2026

Uno de los precandidatos presidenciales pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle, fue David Luna, en el cual comentó como tuvo una transición en su época como universitario, debido a que llegó a tener el pelo largo. Y también un estilo diferente al que se le conoce hoy en día.

Luna confesó que durante sus primeros semestres de Derecho lucía una estética totalmente diferente: "mecha larga hasta segundo o tercer semestre de universidad... la pinta normal: Converse de colores, el pantalón con la bota ancha, camiseta", donde explicó que ese estilo le trajo miradas por los puristas de la facultad.

Puedes leer: David Luna rompe el silencio sobre su 'ex jefa' Vicky Dávila, ¿amigos o enemigos?

De igual forma, "todo el mundo me miraba con una cara de 'este hip-marihuanero quién sabe qué'". Donde explicó que su transición hacia un estilo más formal fue por presión y por el respeto que sentía hacia sus profesores, llevándolo a usar corbata desde tercer semestre hasta el final de la carrera.

Te puede interesar

  1. El político que David Luna no puede ver ni en pintura: "Ni un guayabo con él"
    El político que David Luna no puede ver ni en pintura: "Ni un guayabo con él"
    Foto: La Kalle
    Farándula

    El político que David Luna no puede ver ni en pintura: "Ni un guayabo con él"

  2. El artista que Daniel Quintero traería a Colombia si gana la Presidencia
    El artista que Daniel Quintero traería a Colombia si gana la Presidencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales
    Farándula

    El artista que Daniel Quintero traería a Colombia si gana la Presidencia

Por otro lado, comentó que en cuanto a sus gustos musicales de esa época, David Luna es fiel representante de su generación. Entre sus bandas favoritas destacó a dos pilares del rock nacional: "definitivamente Ekhymosis, pero Poligamia no solo por esta canción de 'Mi Generación', sino por lo que significó Cepeda y Turbay".

Además, recordó con nostalgia las fiestas de garaje con una única bola de espejos donde se mezclaba música con acetatos y cassettes.

¿Por qué David Luna decidió cambiar sus gustos musicales?

A pesar de sus raíces rockeras, David Luna supo adaptarse a los nuevos tiempos y hoy se declara un seguidor confeso de la música actual, especialmente del talento nacional, al punto que confesó que es seguidor de Fonseca y Carlos Vives.

Puedes leer: Daniel Quintero revela cuántos millones de pesos está gastando en su campaña presidencial

Publicidad

Sin embargo, sorprendió a todos los integrantes de la mesa al mencionar que su admiración más profunda es por Karol. En donde el político incluso admitió que su perspectiva sobre el género urbano ha cambiado, mencionando que aunque antes no conectaba con Bad Bunny, tras ver su espectáculo ahora lo admira.

Te puede interesar

  1. Paloma Valencia revela su relación con María Fernanda Cabal
    Paloma Valencia revela cómo quedó su relación con Cabal: ¿ya no se hablan?
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales
    Nación

    Paloma Valencia revela cómo quedó su relación con Cabal; ¿ya no se hablan?

  2. Paloma Valencia habla sobre su amento de peso en El Klub de la Kalle
    Paloma Valencia, senadora
    Foto: La Kalle
    Farándula

    Paloma Valencia habla de los “kilitos de más” que ganó en los últimos años

Publicidad

Para Luna, este interés por la música y el arte no es solo un pasatiempo, sino una visión de país. Durante la entrevista, resaltó que el futuro de Colombia está en el talento digital y cultural: "yo sí creo que el talento digital, el talento cultural, el talento artístico tiene que ser... una línea que tiene que tener vida propia".

Mira la entrevista completa: David Luna habla del caso Kevin Acosta y la polémica con Petro

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Elecciones presidenciales

Política

El Klub

La Kalle