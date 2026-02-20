David Luna da a conocer varios detalles sobre su pasado: ¿de “metacho” a político?

Uno de los precandidatos presidenciales pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle, fue David Luna, en el cual comentó como tuvo una transición en su época como universitario, debido a que llegó a tener el pelo largo. Y también un estilo diferente al que se le conoce hoy en día.

Luna confesó que durante sus primeros semestres de Derecho lucía una estética totalmente diferente: "mecha larga hasta segundo o tercer semestre de universidad... la pinta normal: Converse de colores, el pantalón con la bota ancha, camiseta", donde explicó que ese estilo le trajo miradas por los puristas de la facultad.

De igual forma, "todo el mundo me miraba con una cara de 'este hip-marihuanero quién sabe qué'". Donde explicó que su transición hacia un estilo más formal fue por presión y por el respeto que sentía hacia sus profesores, llevándolo a usar corbata desde tercer semestre hasta el final de la carrera.



Por otro lado, comentó que en cuanto a sus gustos musicales de esa época, David Luna es fiel representante de su generación. Entre sus bandas favoritas destacó a dos pilares del rock nacional: "definitivamente Ekhymosis, pero Poligamia no solo por esta canción de 'Mi Generación', sino por lo que significó Cepeda y Turbay".

Además, recordó con nostalgia las fiestas de garaje con una única bola de espejos donde se mezclaba música con acetatos y cassettes.



¿Por qué David Luna decidió cambiar sus gustos musicales?

A pesar de sus raíces rockeras, David Luna supo adaptarse a los nuevos tiempos y hoy se declara un seguidor confeso de la música actual, especialmente del talento nacional, al punto que confesó que es seguidor de Fonseca y Carlos Vives.

Sin embargo, sorprendió a todos los integrantes de la mesa al mencionar que su admiración más profunda es por Karol. En donde el político incluso admitió que su perspectiva sobre el género urbano ha cambiado, mencionando que aunque antes no conectaba con Bad Bunny, tras ver su espectáculo ahora lo admira.

Para Luna, este interés por la música y el arte no es solo un pasatiempo, sino una visión de país. Durante la entrevista, resaltó que el futuro de Colombia está en el talento digital y cultural: "yo sí creo que el talento digital, el talento cultural, el talento artístico tiene que ser... una línea que tiene que tener vida propia".

