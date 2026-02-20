Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / El Reto 3x se pone mejor que nunca: competitividad al máximo y despedida inesperada

El Reto 3x se pone mejor que nunca: competitividad al máximo y despedida inesperada

Un capítulo muy extremo se vivió en El Reto 3X. La prueba de Estrés extremo no dio tregua y todo se decidió por segundos que parecían eternos.

Caracol TV
Por: Redacción comercial
|
Actualizado: 20 de feb, 2026

Los que la rompieron fueron Laura y Juan. Se adueñaron del circuito con cabeza fría, movimientos calculados y una confianza total entre ellos. Resultado: el mejor tiempo de la jornada y aplausos asegurados como la dupla a vencer.

Pero si hablamos de infarto, lo de Rapelo y Madrid fue puro suspenso. Los bicampeones sacaron su experiencia justo cuando más lo necesitaban y se salvaron por nada, en segundos que valieron oro y que los mantienen con vida en la competencia.

Otra historia que dejó huella fue la de Valentina y Marlon. En plena prueba, ella sufrió una fuerte caída que le inflamó el tobillo. Cualquiera habría parado, pero decidió seguir pese al dolor para no afectar el rendimiento del equipo. Esa garra tuvo recompensa: clasificación asegurada.

Kevin y Darlyn también demostraron que el equilibrio es clave. Desde Rionegro, él puso la estrategia y la precisión; ella, toda la energía para ejecutar. El combo funcionó perfecto y los dejó lejos del peligro.

Quienes no corrieron con la misma suerte fueron Johnatan y Karoline. El reloj no perdona y marcaron el tiempo más alto de la ronda, lo que significó su despedida. Se van con la frente en alto, tras dejarlo todo en la pista.

Ahora la vara queda más alta que nunca. El próximo circuito, Movimiento Extremo, promete subir la intensidad y poner a prueba resistencia, enfoque y nervios de acero. La competencia del Reto 3x de Rexona, cada vez se pone mejor.

