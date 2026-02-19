Muere Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy y Euphoria: causas de su fallecimiento

El mundo del entretenimiento recibió un golpe inesperado con la muerte de Eric Dane, recordado por millones de espectadores por su papel como el carismático Mark Sloan en Grey’s Anatomy y por su reciente aparición en Euphoria. El actor falleció a los 53 años, luego de enfrentar durante casi un año una enfermedad que fue minando su estado físico y su rutina diaria.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado familiar divulgado a un medio estadounidense. En ese mensaje se explicó que Dane murió tras una batalla prolongada contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una condición neurológica que afecta progresivamente los músculos y limita funciones básicas del cuerpo.

Según el pronunciamiento, el actor estuvo acompañado en sus últimos días por su esposa, sus hijas y personas cercanas.

Durante meses, la salud del intérprete había generado inquietud entre sus seguidores. Aunque en un principio se mantuvo reservado sobre su estado, con el paso del tiempo se conoció que atravesaba un proceso médico complejo. La enfermedad fue diagnosticada después de varios estudios, luego de que Dane empezara a notar dificultades físicas que impactaban su trabajo y su vida cotidiana.

En su trayectoria artística, Eric Dane logró consolidarse como una figura reconocida de la televisión. Su interpretación del doctor Mark Sloan lo convirtió en uno de los personajes más populares de la serie médica, gracias a su estilo relajado y su presencia constante en momentos clave de la historia. Más adelante, sorprendió con un registro distinto al integrarse al elenco de “Euphoria”, donde mostró una faceta más oscura y dramática.

Además de su carrera frente a las cámaras, el actor fue considerado una figura cercana a sus fanáticos. A través de redes sociales y entrevistas, solía agradecer el apoyo recibido a lo largo de los años. En los últimos meses, su entorno destacó que, pese a las limitaciones físicas, Dane mantuvo una actitud de compromiso con la visibilidad de la enfermedad que enfrentaba.

La familia resaltó que, durante este proceso, el actor se convirtió en un defensor de la investigación médica relacionada con la ELA, con la intención de aportar a futuras alternativas de tratamiento. Ese enfoque lo llevó a hablar públicamente sobre su condición en etapas recientes, cuando ya era evidente el impacto en su salud.

¿Qué es la ELA?

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurológica que afecta las neuronas encargadas de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo. Estas células, conocidas como motoneuronas, se van deteriorando con el tiempo, lo que impide que los músculos reciban las señales necesarias para funcionar con normalidad.

A medida que avanza, la persona empieza a presentar debilidad muscular, dificultad para moverse, hablar y, en etapas posteriores, para realizar actividades básicas del día a día.

La ELA no tiene cura conocida y su evolución suele ser progresiva. Aunque cada caso puede desarrollarse de manera distinta, la enfermedad termina comprometiendo funciones vitales como la respiración y la movilidad. Por esta razón, los tratamientos se enfocan principalmente en aliviar síntomas, mejorar la calidad de vida y retrasar el avance del deterioro físico, mediante terapias, medicamentos y acompañamiento médico constante.