Así es el regreso de Woody y Buzz en Toy Story 5: tráiler OFICIAL

El regreso de los juguetes ya es oficial. Disney y Pixar revelaron el primer tráiler de Toy Story 5, confirmando que la historia continúa pese a que muchos creían que la saga había cerrado su ciclo con la cuarta entrega. Esta vez, la trama gira alrededor de un tema muy actual: la tecnología como nuevo centro de atención de los niños.

El adelanto deja claro que el enemigo no es otro juguete, sino un dispositivo digital llamado Lilypad.

Desde los primeros segundos del tráiler, se ve cómo Bonnie recibe esta tableta como regalo y de inmediato la convierte en su favorita, dejando a Woody, Buzz Lightyear y al resto de la pandilla en un segundo plano.

Woody y Buzz, otra vez juntos

Uno de los puntos que más llamó la atención del avance es el reencuentro entre Woody y Buzz Lightyear. Después de haber tomado caminos distintos, ambos personajes vuelven a trabajar juntos con una misión clara: recuperar el interés de Bonnie y demostrar que los juguetes todavía tienen un papel importante en su vida.

El tráiler muestra escenas donde los juguetes observan con preocupación cómo la niña pasa más tiempo frente a la pantalla que jugando con ellos. Este cambio en la rutina pone en riesgo su propósito principal: hacer feliz a un niño.

Lilypad, el nuevo rival

Lilypad no es un juguete tradicional. Se trata de una tableta que ofrece juegos, videos y múltiples funciones, lo que la convierte rápidamente en el centro de atención de Bonnie. Para los protagonistas, este aparato representa una amenaza directa al tiempo de juego.

La historia plantea un choque entre lo digital y lo análogo. Los juguetes comienzan a notar que no solo en la casa de Bonnie ocurre esto, sino también en otros hogares, donde muchos muñecos terminan olvidados porque los niños prefieren interactuar con pantallas.

Toy Story 5

El regreso de Bonnie y el recuerdo de Andy

Para quienes no recuerdan todos los detalles, Bonnie es la niña que recibe los juguetes cuando Andy se va a la universidad. Él no quiso dejarlos guardados y decidió entregarlos a otra niña para que siguieran cumpliendo su misión.

En Toy Story 5, Bonnie ya está más grande y sus intereses comienzan a cambiar. Esto obliga a Woody, Buzz, Jessie y los demás a replantearse cómo hacer parte de su vida ahora que el mundo digital parece tener más fuerza.

La sinopsis oficial

La sinopsis difundida por Pixar resume así la nueva historia:

“Los juguetes están de vuelta en Toy Story 5, y esta vez se enfrentan los juguetes y la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se complica cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego”.

Con este adelanto, Toy Story 5 se perfila como una película que no solo busca entretener a niños y adultos, sino también reflejar una realidad cotidiana: los juguetes tradicionales frente al avance de la tecnología. El tráiler confirma que habrá aventura, reencuentros y un nuevo reto para los personajes que marcaron a varias generaciones.