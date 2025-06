¿Cristiano no quiere a Jhon Durán ni en la banca? CR7 exigió su salida del Al Nassr

Todo parecía ir sobre ruedas para el joven delantero colombiano Jhon Jader Durán tras su llegada al fútbol árabe. Sin embargo, en las últimas semanas, su nombre ha sonado más fuera de la cancha que dentro de ella, y no precisamente por sus goles.

Desde Arabia Saudita surgió una bomba informativa que ha encendido los focos de la prensa deportiva internacional:Cristiano Ronaldo no quiere a Durán en Al Nassr y habría pedido su salida inmediata como condición para renovar su contrato.

¿Por qué CR7 quiere que Durán se vaya del Al Nassr?

Este rumor, que comenzó como una simple especulación, tomó fuerza luego de que el periodista Yagiz Sabuncuoglu revelara que la verdadera razón del desencuentro es que Cristiano "no quiere rotar" en el equipo.

Es decir, no está dispuesto a compartir protagonismo ni minutos en la delantera con Durán. Una afirmación que, viniendo de una figura como CR7, es suficiente para que el club tome medidas drásticas.

Publicidad

¿Cual sería el futuro equipo de Jhon Jader Durán?

Desde entonces, se han barajado al menos cinco destinos posibles para el colombiano: West Ham, Wolverhampton, Fulham, Napoli y Fenerbahce. La intención de Al Nassr es cederlo por seis meses, con opción de compra. Aunque los rumores también apuntan a una relación distante entre los dos jugadores, el club prefiere mantener el enfoque en el futuro deportivo de ambas figuras.

Publicidad

Más allá de lo que suceda en Arabia, lo cierto es que Jhon Durán aún es un delantero con proyección y talento. A pesar de su discreto rendimiento reciente con la Selección Colombia y en la liga saudí, varios clubes europeos están atentos a su situación.

En la Premier League, el West Ham parece ser el más interesado, especialmente porque su entrenador Graham Potter lo ve como una pieza clave para renovar el ataque del equipo.

No obstante, el precio del traspaso podría ser un obstáculo importante. Al Nassr pagó 77 millones de euros por Durán y no piensa dejarlo ir por menos, al menos no sin una opción clara de compra. Por ello, lo más probable es que se concrete un préstamo que le permita al jugador recuperar confianza y nivel en un entorno más competitivo.

Mientras se define su futuro, el colombiano intenta mantener la calma y concentrarse en su carrera. El mes de julio será decisivo, pues tanto su presente en Arabia como sus opciones en Europa dependen de una negociación que involucra egos, millones y, claro, la opinión de uno de los jugadores más influyentes del mundo. En medio de este cruce de caminos, Jhon Durán tiene la oportunidad de reivindicarse y demostrar que aún tiene mucho que ofrecer.

Mira también: ¿Durán y Néstor Lorenzo a los golpes? La polémica que sacude a la Selección tras empatar con Perú