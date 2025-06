VIDEO: Escándalo post partido entre Nacional y Millonarios: ¡hubo puñetazo grabado!

Una noche vibrante se vivió en el estadio Atanasio Girardot durante el duelo entre Atlético Nacional y Millonarios, válido por los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025. El equipo capitalino, dirigido por David González, logró imponerse por la mínima diferencia gracias a un gol de Radamel Falcao. El resultado no solo los acercó a una nueva final, sino que eliminó al conjunto verdolaga, desatando la frustración de los locales.

Pero lo que debió ser una celebración tranquila para los ‘embajadores’ se convirtió en un escándalo. Tras el pitazo final, jugadores de ambos equipos protagonizaron una fuerte discusión que escaló rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento físico, cuyo momento más álgido fue captado por las cámaras, un puñetazo directo del lateral uruguayo Camilo Cándido al delantero argentino Santiago Giordana.

El partido entre Atlético Nacional y Millonarios terminó en medio de un verdadero caos 😱🥊🔥 pic.twitter.com/PXXr0S4ZL4 — MiBucaravallenato (@mibucara) June 17, 2025

En las imágenes, tomadas desde la tribuna oriental, se puede ver cómo Cándido recorre gran parte del campo buscando a Kevin Palacios, pero al interponerse Giordana en defensa de su compañero, el uruguayo lanza un golpe que lo deja en el suelo. La escena, que rápidamente se volvió viral, podría acarrear duras sanciones.

Millonarios: triunfo clave y jugadores con la cabeza fría… casi todos

Mientras el equipo azul celebraba con mesura su importante victoria, Nacionalse veía sumido en el caos. Jugadores como Zapata, Morelos y Tesillo se dejaron llevar por la tensión del momento, intentando encarar a varios rivales. Por parte de Millonarios, la mayoría se mantuvo al margen, aunque Iván Arboleda también respondió con empujones.

Publicidad

El momento fue tan tenso que debieron intervenir los líderes de ambos equipos: David Ospina y Radamel Falcao. El delantero samario, que vive su segundo semestre con Millonarios, demostró jerarquía y templanza, calmando a sus compañeros y pidiendo concentración total para el siguiente reto: Santa FeSanta Fe en El Campín.

Publicidad

Millonarios se juega la clasificación en casa ante Santa Fe

El club azul necesita solo un empate en ese encuentro para asegurar su paso a la final. Con el regreso posible de Mackalister Silva, todo parece estar alineado para que Millonarios alcance una nueva oportunidad de título en este 2025.

El próximo jueves 19 de junio, los dirigidos por David González recibirán al clásico rival bogotano en lo que promete ser un duelo inolvidable. Con la ventaja deportiva conocida como el ‘punto invisible’, a Millonarios le basta un empate para clasificar. Santa Fe, en cambio, está obligado a ganar si quiere pelear por la estrella de mitad de año.

Aunque el club no ha reportado novedades médicas, se espera que el capitán Mackalister Silva esté disponible para este crucial encuentro. Su regreso sería un plus en la mitad del campo, aportando experiencia y liderazgo a un grupo que ya demostró su solidez defensiva y eficacia ofensiva.

Mientras tanto, la Dimayor deberá tomar cartas en el asunto por los incidentes del pasado partido. Camilo Cándido y otros protagonistas de la trifulca podrían enfrentar sanciones. La violencia no debe empañar el espectáculo, y Millonarios, más allá del altercado, se enfoca en lo que viene: un paso más hacia la gloria.

No dejes de leer: CLÁSICO CAPITALINO: Millonarios y Santa Fe se ven las caras por un cupo a la FINAL