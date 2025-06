Lo que necesita Millonarios, Santa Fe, Nacional y Once Caldas para llegar a la final

Independiente Medellín ya aseguró su tiquete para la gran final del primer semestre de la Liga BetPlay 2025 tras vencer agónicamente a Deportes Tolima y hacerse inalcanzable en el Cuadrangular A. Ahora, todas las miradas están puestas en el Cuadrangular B, donde cuatro equipos tienen opciones matemáticas de clasificar, aunque con caminos muy diferentes y un margen de error mínimo.

Millonariosparte con ligera ventaja al liderar la tabla con 6 puntos y el beneficio del punto invisible, es decir, la ventaja deportiva por su posición en la fase todos contra todos. Lo siguen Santa Fe con los mismos 6 puntos, Nacional con 5 y Once Caldas con 3. Las últimas dos fechas prometen drama, emoción y fútbol al límite.

Este lunes 16 de junio se jugará la penúltima jornada con dos choques determinantes: Santa Fe recibe a Once Caldas en El Campín, mientras que Nacional enfrentará a Millonarios en Medellín. Las combinaciones posibles son múltiples y las calculadoras no descansan.

¿Qué necesita Millonarios para llegar a la final?

Millonarios depende de sí mismo para avanzar. Si vence a Nacional y Santa Fe cae ante Once Caldas, clasifica directamente sin necesidad de esperar a la última jornada. Sin embargo, si gana y Santa Fe también suma de a tres, todo se definirá en el clásico capitalino. En caso de empate ante Nacional, deberá ganarle sí o sí a Santa Fe en la fecha final. La derrota complicaría mucho su panorama.

Santa Fe y Nacional no tienen margen de error

Por el lado de Santa Fe, el margen es algo más ajustado. Si vence a Once Caldas, estará obligado a sumar al menos un empate ante Millonarios en la última jornada para clasificar, siempre y cuando Millonarios no sume en Medellín. Pero si cae ante los de Manizales, tendría que esperar que los embajadores no sumen puntos en Medellín y que Nacional tampoco sume seis en total.

Atlético Nacional, por su parte, está obligado a ganarlo todo. Debe superar a Millonarios en casa y vencer a Once Caldas como visitante. Pero incluso haciendo su tarea, necesita que Santa Fe no gane los dos partidos. Un empate ante Millonarios lo dejaría fuera automáticamente por la ventaja deportiva del azul.

Once Caldas y su última esperanza

Aunque está en el último lugar del grupo, Once Caldas no ha dicho su última palabra. Para soñar con la final necesita ganar sus dos partidos y que Millonarios no sume más de un punto. Además, Santa Fe y Nacional no deben ganar todo. Un empate o una derrota lo dejarían sin posibilidades de clasificar, pero mientras haya vida, hay esperanza.

La definición del Grupo B promete ser una montaña rusa de emociones, donde cada gol y cada minuto contará. Los equipos ya saben lo que tienen que hacer, ahora les toca demostrarlo en la cancha. La lucha por enfrentar al poderoso Medellín en la final está más viva que nunca.