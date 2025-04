Esta fue la exigencia de Juanfer Quintero en América; no se guardó nada

Después del empate en casa frente a Corinthians, América de Cali vuelve a la acción en la Copa Sudamericana . Esta vez, le toca viajar a Buenos Aires para medirse con Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

La mala noticia es que no podrán contar con Duván Vergara, quien tuvo que bajarse del viaje a último momento por unos problemas de salud . Sin duda, una baja importante para los ‘escarlatas’.

En la previa del partido, Juan Fernando Quintero habló con los medios y dejó claro que este duelo, correspondiente a la tercera fecha del grupo C, es clave para el equipo. Pero además de hablar de fútbol, aprovechó para lanzar un mensaje directo a la hinchada del América.

Juanfer no se guardó nada: les pidió a los aficionados que se hagan sentir más en el estadio Pascual Guerrero . Dijo que así como les exigen buenos resultados por redes sociales, también es importante que los acompañen desde la tribuna.

Juanfer Quintero se desquitó de Junior Foto: Instagram @americadecali

“Queremos verlos en el estadio. A veces solo van 10 mil personas. Les pedimos que estén con nosotros, así como nos piden cosas a través de las redes”, dijo sin rodeos el talentoso volante de la Selección Colombia.

Obviamente, s us palabras generaron reacciones. Algunos hinchas se molestaron , mientras que otros le dieron la razón y respaldaron su llamado.

Publicidad

Las declaraciones de Juanfer no pasaron desapercibidas. Como era de esperarse, sus palabras generaron revuelo entre los hinchas del América. Muchos no se lo tomaron bien y lo hicieron saber de inmediato en redes sociales. Aunque, claro, también hubo quienes lo entendieron y le dieron la razón por pedir más apoyo en el estadio.

En una entrevista con ESPN Argentina, Juanfer cambió de tema y habló sobre su vínculo con River Plate, donde dejó huella . Contó que, por ahora, no está en sus planes volver al club, y que incluso hay un "pacto de caballeros" para no llegar a mitad de año, pese a las especulaciones que siempre surgen en cada mercado de pases.

Publicidad

“Yo le dije a Diego (Milito) que no iba a ir a River en ese momento , porque sabía que si lo hacía, a él no le iba a caer muy bien. Fue una decisión clara y se habló de ese acuerdo de no llegar por un tiempo” , comentó el volante.

También mencionó que este pacto fue con varias personas de Racing , como Milito y Sebastián Saja, y dejó claro que está feliz en América de Cali , compitiendo a nivel internacional. Pero, fiel a su estilo, no cerró ninguna puerta para el futuro.

“Decirles que nos apoyen, hay veces que van 10 mil personas al campo. Les pedimos así como nos exigen en redes sociales que queremos el estadio con ellos”



🎙️ Juan Fernando Quintero 👑, directo con el hincha de @AmericadeCali que critica el presente del equipo. pic.twitter.com/WqSJigWGGe — Leonel Cerrudo 🎙️ (@leonelcerrudo) April 22, 2025

“Siempre voy a querer lo mejor para River, soy hincha y no lo escondo. Es normal que mi nombre suene cada vez que hay mercado . Sí hubo conversaciones en diciembre, pero decidí quedarme cerca de mi familia. River está bien, tiene un gran plantel y yo disfruto viéndolo desde acá” , concluyó.

Mira también: Con tremendo golazo, Juan Fernando Quintero le respondió a Néstor Lorenzo