Juan Fernando Quintero le calló la boca a muchos en Argentina; marcó doblete con Racing

Juan Fernando Quintero tuvo una noche inolvidable con Racing en Avellaneda, cuando se enfrentaron en el partido de la semifinal vuelta contra Corinthians, el siempre difícil equipo brasileño, con Memphis Depay a la cabeza.

El partido fue uno de los más esperados del continente y no defraudó, pues se vio muy buen fútbol y el cafetero Quintero no dejó dudas de su talento, pues no fueron solo los goles que marcó, sino también su importancia en el desarrollo del juego.

La intervención de Quintero fue crucial. Primero, igualó el marcador desde el punto penal, y apenas tres minutos después, marcó el segundo gol que selló el paso de Racing a la gran final, donde se enfrentará a Cruzeiro el próximo 23 de noviembre en Asunción, Paraguay, en el Estadio General Pablo Rojas, conocido como ‘La Nueva Olla’.

Este doblete generó gran impacto en la prensa argentina y en particular en Flavio Azzaro, comentarista y fanático de Racing, quien había sido uno de los más duros críticos de Quintero en los últimos meses.

Azzaro, quien anteriormente expresó su frustración con el ‘10’ de Racing, no tardó en retractarse y elogiar la actuación del colombiano: "Meses y meses pidiéndole a Juanfer Quintero que se consagrara... Tené una noche de gloria".

"Pateó el penal como tenía que hacerlo y definió como un grande. Gracias por cerrarme la boca, Juanfer. Esto es para lo que viniste", expresó Azzaro visiblemente emocionado tras la victoria, y reflexivo ante la importancia del jugador colombiano en Racing.

Mirá mi reacción en https://t.co/CbV5QJM5lk pic.twitter.com/Kf2HPHq0Gi — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) November 1, 2024

El cambio de postura del periodista refleja la importancia de la actuación de Quintero, quien, bajo presión, demostró el potencial que sus seguidores esperaban ver. Ahora, con Racing en la final, las expectativas sobre el colombiano están en su punto más alto, y la hinchada espera que su ‘10’ mantenga este nivel en la disputa por el título contra Cruzeiro.

