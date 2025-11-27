Video: Alina Lozano fue orinada por un león frente a Jim Velásquez; no pudo hacer nada

Una de las relaciones más prósperas en el mundo de la actuación colombiana, es la de Alina Lozano y Jim Velásquez, quienes a pesar de llevar más de 30 años de edad han sabido sobrellevar las críticas y los demás comentarios negativos en redes sociales.

Sin embargo, en las últimas horas la actriz se volvió tendencia en redes sociales, luego de que la pareja protagonizará un momento incómodo cuando un león la terminó orinando al frente de su pareja. Momento que generó muchas reacciones en redes sociales por la expresión de Alina.

Durante el video se observa a la actriz mirando de frente a quien sería su pareja, mientras un león se acerca lentamente por detrás, situación que termina por asustar a Lozano. Sin embargo, lo que realmente se volvió viral fue la expresión de Alina al darse cuenta de que el animal estaba orinando muy cerca de ella.



Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, el primero fue Jim Velásquez que al compartir el video menciona que “A Alina la orina un león” con un emoticon de sorpresa. Posteriormente, los cibernautas pusieron mensajes como: “Ahora te va a buscar donde vayas”, “Ya la marcó”, “Ay dios qué susto y divertido”, entre otros mensajes.

¿Qué pasó con Alina Lozano y Jim Velásquez?

Por medio de sus redes sociales, Jim Velásquez y Alina Lozano sorprendieron a miles de personas al compartir su nueva adquisición. Sin embargo, la reacción de la actriz no fue la esperada por su pareja.

“Para las personas que se la pasan diciendo que Alina está limosneando en las redes sociales, que se gastó toda la plata de sus novelas, pues les quiero decir que para eso estoy yo. Amor, tú les regalaste una finca a mis papás en la playa y yo te acabo de comprar un terreno en Jardines del Recuerdo, amor, para que puedas descansar en paz y no estemos sufriendo después...”

Sin embargo, antes de que terminara de hablar, Alina Lozano le dio al hombre una fuerte cachetada que lo dejó en el suelo mientras le dijo: “¿Qué tal? Primero lo entierro yo a usted, y si me muero, me levanto y le jalo esas patas. Este baboso ya me quiere matar”. Pese a esto, sus seguidores saben que está situación fue un montaje.