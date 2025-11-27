Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO:¿GREEICY RENDÓN EMBARAZADA?
ÚLTIMA IMAGEN DE OFICIALES
WESTCOL HABLA DE AIDA VICTORIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Video: Alina Lozano fue orinada por un león frente a Jim Velásquez; no pudo hacer nada

Video: Alina Lozano fue orinada por un león frente a Jim Velásquez; no pudo hacer nada

La actriz se volvió tendencia en redes sociales luego de protagonizar un insólito momento en un safari junto con su pareja.

Video: Alina Lozano fue orinada por un león frente a Jim Velásquez; no pudo hacer nada
Video: Alina Lozano fue orinada por un león frente a Jim Velásquez; no pudo hacer nada
Foto: pantallazo tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

Una de las relaciones más prósperas en el mundo de la actuación colombiana, es la de Alina Lozano y Jim Velásquez, quienes a pesar de llevar más de 30 años de edad han sabido sobrellevar las críticas y los demás comentarios negativos en redes sociales.

Sin embargo, en las últimas horas la actriz se volvió tendencia en redes sociales, luego de que la pareja protagonizará un momento incómodo cuando un león la terminó orinando al frente de su pareja. Momento que generó muchas reacciones en redes sociales por la expresión de Alina.

Puedes leer: Alina Lozano protagoniza escándalo en tienda de arepas de Chía con una empleada

Durante el video se observa a la actriz mirando de frente a quien sería su pareja, mientras un león se acerca lentamente por detrás, situación que termina por asustar a Lozano. Sin embargo, lo que realmente se volvió viral fue la expresión de Alina al darse cuenta de que el animal estaba orinando muy cerca de ella.

Te puede interesar

  1. Alina Lozano sorprendió al posar en una foto junto a su hijo: “Ese milagro de mi hijo"
    Alina Lozano, actriz colombiana
    Foto: Instagram @lozanoalina
    Farándula

    Alina Lozano sorprendió al posar en una foto junto a su hijo: “Ese es mi hijo"

  2. Papás de Jim Velásquez reclaman que Alina Lozano les prometió una finca antes de separación
    Papás de Jim Velásquez reclaman que Alina Lozano les prometió una finca antes de separación
    Foto: Instagram de Jim Velásquez
    Farándula

    Papás de Jim Velásquez reclaman que Alina Lozano les prometió una finca antes de separación

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, el primero fue Jim Velásquez que al compartir el video menciona que “A Alina la orina un león” con un emoticon de sorpresa. Posteriormente, los cibernautas pusieron mensajes como: “Ahora te va a buscar donde vayas”, Ya la marcó”, “Ay dios qué susto y divertido”, entre otros mensajes.

¿Qué pasó con Alina Lozano y Jim Velásquez?

Por medio de sus redes sociales, Jim Velásquez y Alina Lozano sorprendieron a miles de personas al compartir su nueva adquisición. Sin embargo, la reacción de la actriz no fue la esperada por su pareja.

Publicidad

Puedes leer: ¡No aguantó más! Después de mucho tiempo Alina Lozano revela qué actor robaba a sus colegas

“Para las personas que se la pasan diciendo que Alina está limosneando en las redes sociales, que se gastó toda la plata de sus novelas, pues les quiero decir que para eso estoy yo. Amor, tú les regalaste una finca a mis papás en la playa y yo te acabo de comprar un terreno en Jardines del Recuerdo, amor, para que puedas descansar en paz y no estemos sufriendo después...”

Publicidad

Sin embargo, antes de que terminara de hablar, Alina Lozano le dio al hombre una fuerte cachetada que lo dejó en el suelo mientras le dijo: “¿Qué tal? Primero lo entierro yo a usted, y si me muero, me levanto y le jalo esas patas. Este baboso ya me quiere matar”. Pese a esto, sus seguidores saben que está situación fue un montaje.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Alina Lozano

Jim Velásquez

Chismes de famosos