La Kalle  / Enfermedades de transmisión sexual

Enfermedades de transmisión sexual

  • Presa trans abusó a compañeras
    Presa trans abusó a compañeras
    /Foto: IA
    Internacional

    Presa que se había cambiado de género hizo lo peor a siete compañeras; tienen sífilis

    Gabriela Nahir Fernández, detenida en una cárcel, irá a juicio acusada de abusar a siete reclusas y contagiarles una enfermedad de transmisión.

  • Prueba de VIH
    Prueba de VIH
    / FOTO: AFP
    Salud y Bienestar

    Brote de VIH en Colombia, el rumor que desata alerta en el país; autoridades se pronuncian

    Hay alerta por la difusión de videos con mensajes que hablan de una "pandemia de VIH" que se toma a Colombia, lo que obligó al Ministerio de Salud a pronunciarse al respecto.

  • Víctor Mallarino se quiebra al revelar la lucha de su hija
    Víctor Mallarino se quiebra al revelar la lucha de su hija
    /Foto: TikTok/ 'Perfil falso'
    Farándula

    Víctor Mallarino se quiebra al revelar la lucha de su hija por la cura del VIH

    Víctor Mallarino, recordado por su papel en 'La baby sister', hizo conmovedoras revelaciones sobre el incansable trabajo de su hija. ¿De qué se trata?

  • 20184_Viagra casero - Foto Getty Images ilustrativa
    Ganaron más de un millón de euros vendiendo viagra “casera” por Internet
    Viagra casero - Foto Getty Images ilustrativa
    Pareja

    Retiro de pastillas para mejorar el rendimiento sexual tiene 'cabizbajos' a usuarios

    Estas pastillas, empleadas para mejorar desempeño sexual masculino, fueron retiradas por contener una sustancia riesgosa que podría provocar la muerte; los usuarios deberán cesar su uso y pedir reembolso.

  • Yuri.jpg
    Captura de pantalla: Instagram @OficialYuri
    Farándula

    La cantante Yuri confesó cómo logró superar su adicción al sexo; "me acosté con mucha gente"

    La intérprete de "Maldita primavera" reveló que su gusto por las relaciones íntimas la llevó a tener encuentros apasionados con varios hombres, llegando a desencadenar en una grave enfermedad de transmisión sexual.

  • Imagen referencial fractura de pene
    Imagen referencial fractura de pene
    m-gucci/Getty Images/iStockphoto
    Virales

    Hombre se fractura el pene en tres partes luego de tener relaciones sexuales

    El hombre salió lastimado y con mucho dolor después de su encuentro sexual, al parecer, bastante agresivo.

  • Julieta Piñeres contiesa que tuvo una ETS
    Julieta Piñeres contiesa que tuvo una ETS
    /Foto: Instagram @julietapineres
    Farándula

    Reconocida presentadora revela que fue contagiada con una enfermedad sexual que le desató cáncer

    La presentadora reveló todos los pormenores sobre la lucha contra esta dura enfermedad.

  • Manicure
    Manicure
    / FOTO: Getty Images
    Internacional

    Mujer fue por manicura y terminó con VPH y cáncer

    La situación se habría agravado al no prestarle atención al mal procedimiento.

  • Carlos Giraldo
    Captura de pantalla: Instagram
    Farándula

    Carlos Giraldo habla de enfermedades de trasmisión sexual y despierta duda sobre si tuvo una

    Durante el programa los presentadores hicieron un llamado a los jóvenes, para que cuiden su salud sexual así como su salud mental

  • Mujer carro vehiculo
    Estrelló su carro porque no le dieron trabajo
    / Foto: Pixabay
    Virales

    Aseguradora indemniza a mujer que contrajo enfermedad de transmisión sexual en vehículo afiliado

    La cláusula decía que el seguro respondía por "lesiones y pérdidas".

