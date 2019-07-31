La Kalle Enfermedades de transmisión sexual
Presa que se había cambiado de género hizo lo peor a siete compañeras; tienen sífilis
Gabriela Nahir Fernández, detenida en una cárcel, irá a juicio acusada de abusar a siete reclusas y contagiarles una enfermedad de transmisión.
Brote de VIH en Colombia, el rumor que desata alerta en el país; autoridades se pronuncian
Hay alerta por la difusión de videos con mensajes que hablan de una "pandemia de VIH" que se toma a Colombia, lo que obligó al Ministerio de Salud a pronunciarse al respecto.
Víctor Mallarino se quiebra al revelar la lucha de su hija por la cura del VIH
Víctor Mallarino, recordado por su papel en 'La baby sister', hizo conmovedoras revelaciones sobre el incansable trabajo de su hija. ¿De qué se trata?
Retiro de pastillas para mejorar el rendimiento sexual tiene 'cabizbajos' a usuarios
Estas pastillas, empleadas para mejorar desempeño sexual masculino, fueron retiradas por contener una sustancia riesgosa que podría provocar la muerte; los usuarios deberán cesar su uso y pedir reembolso.
La cantante Yuri confesó cómo logró superar su adicción al sexo; "me acosté con mucha gente"
La intérprete de "Maldita primavera" reveló que su gusto por las relaciones íntimas la llevó a tener encuentros apasionados con varios hombres, llegando a desencadenar en una grave enfermedad de transmisión sexual.
Hombre se fractura el pene en tres partes luego de tener relaciones sexuales
El hombre salió lastimado y con mucho dolor después de su encuentro sexual, al parecer, bastante agresivo.
Reconocida presentadora revela que fue contagiada con una enfermedad sexual que le desató cáncer
La presentadora reveló todos los pormenores sobre la lucha contra esta dura enfermedad.
Mujer fue por manicura y terminó con VPH y cáncer
La situación se habría agravado al no prestarle atención al mal procedimiento.
Carlos Giraldo habla de enfermedades de trasmisión sexual y despierta duda sobre si tuvo una
Durante el programa los presentadores hicieron un llamado a los jóvenes, para que cuiden su salud sexual así como su salud mental
Aseguradora indemniza a mujer que contrajo enfermedad de transmisión sexual en vehículo afiliado
La cláusula decía que el seguro respondía por "lesiones y pérdidas".