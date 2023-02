Mujer fue por manicura y terminó con VPH y cáncer

Un curioso y delicado caso le da la vuelta al mundo luego de que se conociera que a una mujer le detectaron un grave virus y una delicada enfermedad luego de que le realizaran una manicura en un salón de belleza.

Se trata de una mujer estadounidense de 50 años identificada como Grace García, quien reside en California junto a sus tres hijos y quien afronta lo que muchos han llamado una tragedia de vida tras una simple visita al salón de belleza.

Según reportan medios de comunicación internacionales, la mujer una tarde decidió asistir a un salón de belleza a realizarse una manicura; sin embargo, era su primera vez en este lugar ya que por alguna razón no pudo citarse con su manicurista de confianza.

En medio del procedimiento la manicurista que la atendió la cortó en la cutícula, causándole una herida profunda a la que no le habrían dado mayor importancia en ese momento.

“Ella me cortó y el corte no era solo de cutícula normal. Ella me cortó profundamente y esa fue la primera vez que me pasó. Me he estado haciendo las uñas durante años y años y años”, contó Grace en entrevista con varios medios.

Sin embargo, en el lugar le realizaron una sencilla curación y la dejaron ir a casa sin prestarle mayor atención a la herida; pero los días pasaron y el corte de su cutícula no cerraba por lo que Grace García decidió ir al salón de belleza a reclamar por la cortada que le habían provocado.

Pero lastimosamente su queja no tuvo mayor efecto debido a que le dijeron que la manicurista que la había cortado ya no trabajaba allí debido a un cúmulo de quejas por parte de varios clientes. Pero más allá de eso, el salón de belleza no le respondió por la afectación en su dedo.

Lo preocupante fue que con el paso de los día la herida no mejoraba y, por el contrario, cada vez se agravaba más por lo que se vio obligada a ir al médico donde la remitieron de urgencia con un dermatólogo quien tras exámenes pidió que tomaran una muestra de la parte afectada y la analizaran en una biopsia.

El dictamen fue lamentable, pues el resultado arrojó que Grace tenía cáncer de piel en etapa 1 el cual se desarrolló tras adquirir el Virus del Papiloma Humano (VPH) que contrajo en la cortada del salón de belleza; pues se descubrió que los implementos que utilizaron para la manicura no habían sido esterilizados previamente.

La mujer cuenta que inició un tratamiento contra el cáncer el cual la llevó a salvar su vida y controlar la enfermedad; sin embargo, aún lucha contra el VPH, por lo que decidió hacer pública su historia para alertar a las personas sobre los cuidados a la hora se asistir a cualquier procedimiento, por sencillo que sea.

