La cantante Yuri confesó cómo logró superar su adicción al sexo; "me acosté con mucha gente"

La reconocida artista Yuri ha dejado a sus seguidores boquiabiertos al compartir abiertamente detalles impactantes sobre su pasado y cómo logró superar una adicción que marcó su juventud. La Reina del Pop Latino reveló estos aspectos de su vida íntima durante una entrevista publicada en Youtube con el conferencista Nayo Escobar, donde no dudó en abrir su corazón y sincerarse.

Yuri, conocida por su franqueza al hablar de sus experiencias, confesó que su adicción en el pasado no estaba relacionada con drogas ni fiestas descontroladas, sino con el amor y la pasión. Durante la conversación, la cantante mexicana compartió que su vicio era el "amor, el piojito, el cariñito", y no la droga ni la pachanga. "Lo mío era ‘ese me gusta’ (oye, pero es casado, le decían) pero no capado, ‘tráiganmelo’", relató sin tapujos.

La intérprete de "Maldita primavera" reveló que su gusto por las relaciones íntimas la llevó a tener encuentros apasionados con varios hombres, llegando incluso al punto de enfrentar serias consecuencias para su salud. Yuri admitió haber contraído papiloma cervicouterino, un casi cáncer que, según sus propias palabras, "casi me mata". La cantante explicó: "Yo estaba happy day y me gustaba acostarme con los señores y nunca me cuidé".

A pesar de las riesgosas experiencias que enfrentó, Yuri reconoció con honestidad que no comprende cómo no quedó embarazada en aquellos tiempos. "Hubiera tenido hijos así como un equipo de fútbol, de chile, mole y guacamole. Yo creo que Dios, en ese momento, estaba de mi lado", compartió la artista.

La cantante también destacó que su cuerpo estaba afectado por su estilo de vida apasionado y reveló cómo su encuentro con la fe cristiana la salvó de caer en la ninfomanía. "Llegó a ser un vicio. No era ninfómana, pero creo que si Dios no llega a mi vida en ese momento, me vuelvo ninfómana. Yo salí cuando ya era cristiana", confesó Yuri, reconociendo la importancia de su conexión espiritual para superar ese capítulo de su vida.

En esta reveladora entrevista, Yuri compartió no solo detalles impactantes de su pasado, sino también cómo su encuentro con la fe fue fundamental para superar una etapa marcada por la pasión descontrolada.