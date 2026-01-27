Publicidad

Desvelan fotos inéditas de Christian Nodal antes de ser famoso; las publicó su ex

Desvelan fotos inéditas de Christian Nodal antes de ser famoso; las publicó su ex

Una de las antiguas parejas del artista sorprendió a sus seguidores al revelar algunas fotos de joven del cantante mexicano

Revelan fotos de Christian Nodal antes de ser famoso
Desvelan fotos inéditas de Christian Nodal antes de ser famoso; las publicó su ex, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de @nodal
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

El pasado de Christian Nodal ha vuelto a ser el centro de atención en las redes sociales, pero no por polémicas, sino el más reciente revuelo se debe a la filtración de una serie de fotografías y videos inéditos que muestran al cantante mexicano cuando era joven, precisamente cuando estaba en el colegio.

A diferencia de la imagen de estrella del regional mexicano que proyecta hoy, las imágenes que se conocieron revelan a un joven Nodal antes de alcanzar la fama mundial y estar llenos de tatuajes, se conoció que estas fotos se revelaron debido al trend global cómo 2016-2026.

Puedes leer: Ángela Aguilar deja boquiabiertos a fans tras cambio de look; contundente reacción de Nodal

Recordemos que este invita a los usuarios de plataformas como Instagram, TikTok y X a compartir comparaciones de su apariencia física con diez años de diferencia. Sin embargo, lo llamativo de estas fotos fue que fueron compartidas por Lisa Fernanda Macías, quien fue su novia durante su etapa de preparatoria.

¿Cómo son las fotos de Christian Nodal en la preparatoria?

Las imágenes publicadas por Macías en su cuenta oficial de Instagram muestran cómo era la vida de Nodal en el año 2016, cuando aún era un estudiante alejado de los reflectores. Tanto es así que en ellas, se observa a este con un aspecto totalmente diferente.

Puedes leer: Ángela Aguilar y Christian Nodal dejan ver su lujosa casa, ¿competencia con Cazzu?

Inicialmente, aparece su rostro y cuerpo totalmente limpios de tinta, así mismo, se ve que está usando lentes de aumento y un reloj grande. Además hay otra foto donde aparece tanto el artista como su novia de aquella época posando con el uniforme de la escuela, mientras esta le da un beso en la cabeza.

De igual forma, se conoció un video grabado dentro de un salón de clases. En el clip, Nodal aparece sentado detrás de Lisa, cantándole al oído y pidiéndole un beso con ternura, lo que muestra una faceta vulnerable y cercana del intérprete.

Según comentó la misma Lisa Fernanda Macías, el romance terminó debido a una infidelidad por parte del cantante. Esta experiencia personal fue la que inspiró la creación de "Te fallé", uno de los temas más icónicos y exitosos en los inicios de la trayectoria de Nodal, hecho que el propio artista ha reconocido en diversas entrevistas.

La publicación de estos recuerdos permitió que sus seguidores conocieran una versión más humana de Christian Nodal, recordando que, antes del estrellato y las grandes producciones, fue un joven con historias comunes y momentos de vulnerabilidad.

