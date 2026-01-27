Desvelan fotos inéditas de Christian Nodal antes de ser famoso; las publicó su ex

El pasado de Christian Nodal ha vuelto a ser el centro de atención en las redes sociales, pero no por polémicas, sino el más reciente revuelo se debe a la filtración de una serie de fotografías y videos inéditos que muestran al cantante mexicano cuando era joven, precisamente cuando estaba en el colegio.

A diferencia de la imagen de estrella del regional mexicano que proyecta hoy, las imágenes que se conocieron revelan a un joven Nodal antes de alcanzar la fama mundial y estar llenos de tatuajes, se conoció que estas fotos se revelaron debido al trend global cómo 2016-2026.

Recordemos que este invita a los usuarios de plataformas como Instagram, TikTok y X a compartir comparaciones de su apariencia física con diez años de diferencia. Sin embargo, lo llamativo de estas fotos fue que fueron compartidas por Lisa Fernanda Macías, quien fue su novia durante su etapa de preparatoria.



¿Cómo son las fotos de Christian Nodal en la preparatoria?

Las imágenes publicadas por Macías en su cuenta oficial de Instagram muestran cómo era la vida de Nodal en el año 2016, cuando aún era un estudiante alejado de los reflectores. Tanto es así que en ellas, se observa a este con un aspecto totalmente diferente.

Inicialmente, aparece su rostro y cuerpo totalmente limpios de tinta, así mismo, se ve que está usando lentes de aumento y un reloj grande. Además hay otra foto donde aparece tanto el artista como su novia de aquella época posando con el uniforme de la escuela, mientras esta le da un beso en la cabeza.

De igual forma, se conoció un video grabado dentro de un salón de clases. En el clip, Nodal aparece sentado detrás de Lisa, cantándole al oído y pidiéndole un beso con ternura, lo que muestra una faceta vulnerable y cercana del intérprete.

🥰😍Lisa Fernanda, la exnovia de Christian Nodal que fue su 'primer amor' del cantante comparte fotos de cuando eran adolescentes



Según comentó la misma Lisa Fernanda Macías, el romance terminó debido a una infidelidad por parte del cantante. Esta experiencia personal fue la que inspiró la creación de "Te fallé", uno de los temas más icónicos y exitosos en los inicios de la trayectoria de Nodal, hecho que el propio artista ha reconocido en diversas entrevistas.

La publicación de estos recuerdos permitió que sus seguidores conocieran una versión más humana de Christian Nodal, recordando que, antes del estrellato y las grandes producciones, fue un joven con historias comunes y momentos de vulnerabilidad.