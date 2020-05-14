En vivo
La Kalle  / Educación sexual

Educación sexual

  • La verdad tras el beso de Singapur y por qué fortalece la relación
    La verdad tras el beso de Singapur y por qué fortalece la relación
    Foto: Labs.google
    Sociedad

    ¿Qué es el beso de Singapur y por qué dicen fortalece las relaciones?

    Una técnica milenaria que no depende de posturas externas ni movimientos de cadera. Expertos revelan cómo entrenar esta táctica que enriquece la experiencia compartida en la pareja.

  • ¿Cuál es el promedio del pene en Colombia?
    ¿Cuál es el promedio del pene en Colombia?
    /Foto: Getty Images
    Pareja

    Tamaño del pene a nivel mundial, ¿cuál es la posición de los colombianos en el listado?

    Según el estudio, el tamaño promedio del pene en el mundo no supera los 14 centímetros. Conoce cómo le fue a los colombianos en el ranking.

  • Country Club Barranquilla
    Country Club Barranquilla
    / FOTO: Country Club Barranquilla
    Virales

    Los audios que revelaron el trío sexual que involucra a secretario de Hacienda de Bolívar

    Los chats y publicaciones se invadieron de audios y videos que sacaron a la luz el trío sexual en el que habría participado el secretario de Hacienda de Bolívar, Iván David Borrero, junto a su esposa y una misteriosa mujer.

  • 20184_Viagra casero - Foto Getty Images ilustrativa
    Ganaron más de un millón de euros vendiendo viagra “casera” por Internet
    Viagra casero - Foto Getty Images ilustrativa
    Pareja

    Retiro de pastillas para mejorar el rendimiento sexual tiene 'cabizbajos' a usuarios

    Estas pastillas, empleadas para mejorar desempeño sexual masculino, fueron retiradas por contener una sustancia riesgosa que podría provocar la muerte; los usuarios deberán cesar su uso y pedir reembolso.

  • Sandra Mazuera
    Sandra Mazuera, presentadora colombiana
    Sandra Mazuera, presentadora colombiana
    Farándula

    Sapiosexual: ¿en qué consiste la orientación de la presentadora Sandra Mazuera?

    La declaración de la presentadora colombiana se dio en pleno programa en vivo y cuando una de las invitadas hablaba de su relación sentimenta.

  • SEXO
    ㅤSEXO
    ㅤGetty
    Pareja

    Aumenta tu deseo sexual con estos sencillos cambios

    Tampoco tienes ganas hoy... ¿Necesitas ayuda? Te damos algunos consejos para avivar el deseo sexual.

  • Juguetes sexuales
    Juguetes sexuales
    dima_sidelnikov/Getty Images/iStockphoto
    Ciencia

    Los juguetes sexuales liberan sustancias químicas que pueden afectar la fertilidad, dice estudio

    El estudio, publicado en la revista Microplásticos and Nanoplastics, revela que ciertas formas de juguetes sexuales, como los vibradores dobles, vibradores externos, juguetes anales y cuentas anales, contenían ftalatos en niveles superiores a las regulaciones de Estados Unidos y la Unión Europea para juguetes infantiles.

  • 15863_La Kalle - Cuantas veces hay que tener sexo con tu pareja - Foto Getty Images
    La Kalle - Cuantas veces hay que tener sexo con tu pareja - Foto Getty Images
    La Kalle - Cuantas veces hay que tener sexo con tu pareja - Foto Getty Images
    Ciencia

    ¿Cuántas VECES debes tener sexo con tu pareja para que esté contenta?

    Descubre la frecuencia ideal para mantener una conexión íntima y feliz en pareja. Conoce los resultados de un estudio sobre la cantidad de sexo necesaria para la satisfacción mutua. Encuentra el equilibrio perfecto para fortalecer tu relación con comunicación abierta y comprensión mutua.

  • 8891_La Kalle - cuál es el origen de los condones - Foto referencia Cimahub
    La Kalle - Cuál es el origen de los condones - Foto referencia Cimahub
    La Kalle - cuál es el origen de los condones - Foto referencia Cimahub
    Noticias

    Instalan dispensadores de condones en cinco instituciones educativas de Bogotá

    Los dispensadores tienen capacidad para contener 30 preservativos masculinos.

  • Pareja
    Pareja
    Getty Images
    Ocio

    Conozca cuál es el mejor horario para tener encuentros sexuales

    Estudios revelaron que lo que nos vendieron en las películas no es del todo cierto

