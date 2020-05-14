La Kalle Educación sexual
Educación sexual
-
¿Qué es el beso de Singapur y por qué dicen fortalece las relaciones?
Una técnica milenaria que no depende de posturas externas ni movimientos de cadera. Expertos revelan cómo entrenar esta táctica que enriquece la experiencia compartida en la pareja.
-
Tamaño del pene a nivel mundial, ¿cuál es la posición de los colombianos en el listado?
Según el estudio, el tamaño promedio del pene en el mundo no supera los 14 centímetros. Conoce cómo le fue a los colombianos en el ranking.
-
Los audios que revelaron el trío sexual que involucra a secretario de Hacienda de Bolívar
Los chats y publicaciones se invadieron de audios y videos que sacaron a la luz el trío sexual en el que habría participado el secretario de Hacienda de Bolívar, Iván David Borrero, junto a su esposa y una misteriosa mujer.
-
Retiro de pastillas para mejorar el rendimiento sexual tiene 'cabizbajos' a usuarios
Estas pastillas, empleadas para mejorar desempeño sexual masculino, fueron retiradas por contener una sustancia riesgosa que podría provocar la muerte; los usuarios deberán cesar su uso y pedir reembolso.
-
Sapiosexual: ¿en qué consiste la orientación de la presentadora Sandra Mazuera?
La declaración de la presentadora colombiana se dio en pleno programa en vivo y cuando una de las invitadas hablaba de su relación sentimenta.
-
Aumenta tu deseo sexual con estos sencillos cambios
Tampoco tienes ganas hoy... ¿Necesitas ayuda? Te damos algunos consejos para avivar el deseo sexual.
-
Los juguetes sexuales liberan sustancias químicas que pueden afectar la fertilidad, dice estudio
El estudio, publicado en la revista Microplásticos and Nanoplastics, revela que ciertas formas de juguetes sexuales, como los vibradores dobles, vibradores externos, juguetes anales y cuentas anales, contenían ftalatos en niveles superiores a las regulaciones de Estados Unidos y la Unión Europea para juguetes infantiles.
-
¿Cuántas VECES debes tener sexo con tu pareja para que esté contenta?
Descubre la frecuencia ideal para mantener una conexión íntima y feliz en pareja. Conoce los resultados de un estudio sobre la cantidad de sexo necesaria para la satisfacción mutua. Encuentra el equilibrio perfecto para fortalecer tu relación con comunicación abierta y comprensión mutua.
-
Instalan dispensadores de condones en cinco instituciones educativas de Bogotá
Los dispensadores tienen capacidad para contener 30 preservativos masculinos.
-
Conozca cuál es el mejor horario para tener encuentros sexuales
Estudios revelaron que lo que nos vendieron en las películas no es del todo cierto