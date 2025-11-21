Cazzu y Belinda posan juntas en gala de premios, ¿fin a la rivalidad?

Una imagen capturada durante un exclusivo evento en la Ciudad de México puso fin a una de las suposiciones más persistentes y creadas por los usuarios en redes sociales y prensa en el mundo del espectáculo.

Belinda y Cazzu, dos de las figuras femeninas más relevantes de la música pop y urbana latinoamericana, coincidieron por primera vez y no dudaron en posar juntas. El encuentro ocurrió en el marco de la gala "Las Mujeres del Año 2025"organizada por la revista GQ México, donde ambas artistas recibieron importantes reconocimientos por su trayectoria e influencia.

Lee también: " type="text/html" data-cms-ai="0">Nodal aclara por qué no mencionó a Ángela Aguilar en los Grammy: "He estado muy cansado"



La foto, que se viralizó en cuestión de minutos, muestra a la mexicana y a la argentina sonrientes, gesto que desmintió la idea de que existía una enemistad o rivalidad entre ellas, mostrando así una imagen de respeto y admiración, según los usuarios, en un entorno mediático que siempre buscó enfrentarlas.



Belinda, conocida como "La Princesa del Pop Latino", llegó a la gala con un look de color rojo vibrante, mientras Cazzu, "La Jefa del Trap", apostó por un outfit que reafirmó su estilo edgy (rebelde, atrevido).

Esta reunión, se transformó en un momento de tendencia de la noche. Los seguidores de ambas celebraron el gesto por medio de sus crítiicas y comentarios, entendiendo que el mensaje sobrepasaba el tema amoroso.

El verdadero significado detrás de la fotografía radica en la historia que une a Belinda y Cazzu, debido a su pasado sentimental compartido con el cantante Christian Nodal.

La relación de Belinda y Nodal, marcada por un compromiso matrimonial que no llegó a realizarse, y la posterior relación de Nodal con Cazzu, de la cual nació su hija Inti, puso a las cantantes en medio de muchas comparaciones.

Publicidad

Puedes ver: José Alfredo Jiménez dijo inesperada frase a su hijo antes de fallecer

Incluso, la prensa destacó este tema como "la ex" y "la ex posterior", refiriéndose a ellas por alguien más y no por su carrera artística, llevando a polémica su relación personal.

Publicidad

La realidad es que, en su momento, Cazzu expresó su admiración por Belinda y su trabajo. Poco antes del evento, la argentina comentó que esperaba conocer a la mexicana en persona y con "buena onda", desmintiendo las acusaciones de tener "mala vibra".

El encuentro no solo se limitó a una fotografía. La publicista de Belinda, Danna Vázquez, difundió un video donde se aprecia a las artistas conversando por unos segundos.

Además, Belinda compartió la foto en sus redes sociales, acompañándola de temas musicales referentes al empoderamiento femenino, mostrando que al parecer nunca hubo un conflicto personal entre ellas.

Tras el suceso, la expectativa sobre una posible colaboración musical entre las dos cantantes sale a la luz. Se piensa que la unión de sus voces, pop y trap, podría resultar en un himno de empoderamiento o, incluso, una “tiradera” contra su ex pareja en común, según sus fanáticos.

No obstante, Cazzu reveló recientemente que, por ahora, son solo colegas y que desea evitar que cualquier éxito musical futuro se motive por el simple morbo del público, también mencionó que quiere concentrarse en su carrera y en su rol de madre, manteniendo su vida alejada de cualquier vínculo que perturbe su bienestar.

Mira también: Cazzu rompe el silencio y revela por qué no le muestra fotos de Nodal a su hija