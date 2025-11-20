Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Elianis Garrido confiesa por cuánto dinero volvería a un reality show

Elianis Garrido confiesa por cuánto dinero volvería a un reality show

La bailarina confesó en exclusiva a El Klub de La Kalle la cifra que tendrían que ofrecerle para que vuelva a un reality show.

Elianis Garrido revela la cantidad de dinero para volver a un reality
Elianis Garrido confiesa por cuánto dinero volvería a un reality show, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de nov, 2025

El nombre de Elianis Garrido se mantiene vigente, pero ahora, como exitosa empresaria y fundadora de Dance World, tanto es así que la actriz en una entrevista con El Klub de La Kalle explicó que el precio para volver a estar en concursos al punto que mencionó que si la llaman, la propuesta debe ser "mucha plata, muy difícil, mucha plata”.

Garrido confirmó a lo largo de la entrevista varias propuestas que recibió. Al punto que confesó que fue contactada "un par de veces a cocinar" en realities de gastronomía, e incluso ha sido llamada para las "tres versiones" de los concursos donde se encierra a la gente.

Puedes leer: Elianis Garrido revela si la fueron o renunció a su trabajo como locutora

Sin embargo, la idea de volver a "la casa" le generaba ansiedad por un asunto de claustrofobia, pese a eso explicó que la necesidad de expandir su negocio es una motivación poderosa, para continuar con su sueño y no entrar a estos concursos pese al dinero que recibe. "Yo no voy a decir que no porque la mejor palabra no se dice, el que escupe para arriba la cara le cae y la plata nos cae bien."

¿Qué más explicó Elianis Garrido sobre volver a un reality?

De igual forma, explicó que la oferta debe ser realmente "millonaria" porque el costo de oportunidad es muy alto. Dejar su empresa, a la que llama cariñosamente "mi hijo", no puede ser por cualquier cifra, donde explicó que en estos momentos su prioridad además de su negocio es su familia.

Puedes leer: Con baile Elianis Garrido rinde tributo a Shakira en la estatua del Malecón del Río

"Dejar en este momento mi hijo solo por una plata que yo me puedo hacer con mucha humildad de afuera trabajando aislare desde todo mi mundo no amerita," enfatizó. Para que ella acepte el encierro y el aislamiento, el dinero tiene que ser tan significativo que "tiene que dañarte la cabeza".

Elianis Garrido comentó que observa que muchos influencers están dispuestos a entrar a estos programas por "3 pesos" con el único fin de ganar exposición y reavivar sus marcas. Sin embargo, resaltó que hasta el momento su foco es su mamá y su abuela y no está dispuesta a hacer comentarios ni a participar en situaciones que traigan "vergüenza a mi casa".

La barranquillera asegura que, al haber evolucionado, ahora su prioridad es proteger a los suyos de la crueldad que puede generar la exposición en redes sociales y televisión. Pese a esto, comentó que sí tiene un formato ideal en mente: "Yo me sueño con un reality de baile, pelados," sugirió, reviviendo el sueño de un programa tipo Bailando por un Sueño en la pista.

Mira la entrevista completa: Elianis confiesa que solo aceptaría un 'reality' con una oferta millonaria

