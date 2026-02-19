El salario mínimo 2026 ya quedó confirmado por nuevo decreto: valor exacto

El salario mínimo en Colombia para 2026 ya quedó definido oficialmente. Tras varios días de dudas jurídicas, el Gobierno Nacional expidió un nuevo decreto que ratifica el monto que había sido anunciado previamente, luego de que el Consejo de Estado suspendiera de forma provisional la norma original por falta de soporte técnico.

El ajuste se mantuvo sin cambios. El ingreso mínimo mensual seguirá siendo de 2.000.000 de pesos, suma que integra el sueldo básico y el auxilio de transporte. La decisión fue confirmada por el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que el nuevo documento cumple con los requisitos legales exigidos por el alto tribunal.

El decreto inicial, el 1469 de 2025, había sido suspendido el 13 de febrero de 2026. El Consejo de Estado otorgó un plazo para corregir los vacíos técnicos relacionados con productividad, inflación y canasta básica. En respuesta, el Gobierno expidió el nuevo decreto el 19 de febrero de 2026, manteniendo exactamente las mismas cifras.

¿En cuánto quedó el salario mínimo 2026?

Según el anuncio oficial, estos son los valores vigentes:

Salario mínimo mensual: $1.750.905

Auxilio de transporte: $249.095

Total mensual: $2.000.000

El Gobierno denominó este valor como “salario vital”, argumentando que busca proteger el poder adquisitivo frente al costo de vida y los gastos básicos de los hogares.

¿Qué pasó con la suspensión del decreto?

La suspensión del primer decreto no significó que el salario bajara o cambiara. Lo que ocurrió fue un ajuste formal al documento. El Ejecutivo elaboró un nuevo texto incorporando estudios técnicos sobre:



Productividad laboral

Salario relativo

Canasta básica

Capacidad adquisitiva

El presidente explicó que se incluyeron los análisis exigidos por el magistrado ponente, lo que permitió expedir una norma más sólida desde el punto de vista legal.

¿Cómo quedan los pagos y aportes: nuevo decreto?

A pesar de la controversia jurídica, los empleadores deben seguir pagando con base en el nuevo decreto, ya que la medida no es retroactiva y se mantiene la continuidad del esquema salarial para todo 2026.

Así se reflejan algunos valores prácticos:

Pago quincenal: $1.000.000

Aporte a salud (12,5 %): $218.863

Aporte a pensión (16 %): $280.145

Estos descuentos se calculan sobre el salario base y se mantienen bajo las reglas vigentes del sistema de seguridad social.

El Gobierno decidió no modificar la cifra inicial del salario mínimo pese a la suspensión temporal del decreto. La razón fue mantener estabilidad para trabajadores y empresas, evitando ajustes posteriores que generaran confusión en nóminas, aportes y contratos.

Desde la Plaza de Bolívar, el presidente confirmó que el salario mínimo de 2026 conservará el mismo valor fijado en diciembre de 2025, luego de adaptar el decreto a los requerimientos técnicos del Consejo de Estado.

¿Qué significa para los trabajadores?

Para quienes devengan el salario mínimo, el ingreso mensual seguirá siendo de dos millones de pesos, incluyendo transporte. Este valor aplica tanto para pagos mensuales como quincenales, y sirve de base para liquidaciones, horas extra, cesantías y primas.

En términos prácticos, no habrá cambios adicionales en el monto durante 2026, ya que el nuevo decreto no modifica la cifra, solo refuerza su validez jurídica.



Lo que deben tener en cuenta las empresas

Las empresas deben continuar pagando con base en estos valores, ya que el nuevo decreto reemplaza al anterior sin alterar las cifras. Tampoco se requiere reliquidación, pues el ajuste no afecta los pagos ya realizados. La medida busca dar seguridad jurídica tanto a empleadores como a trabajadores, evitando escenarios de doble interpretación o correcciones posteriores.