Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: MUERTE DE B KING
ESCÁNDALO ALINA LOZANO
TERREMOTO VENEZUELA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Ela Prieto, exparticipante de La Descarga, destapa el alto costo de los realitys

Ela Prieto, exparticipante de La Descarga, destapa el alto costo de los realitys

La artista de música popular confesó que la presión de competir con muchísimas personas talentosísimas la obligó a seguir adelante.