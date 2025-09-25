Ela Prieto, exparticipante de La Descarga, destapa el alto costo de los realitys

La excantante de música popular, Ela Prieto, quien incursionó en el modelaje y la música, compartió recientemente detalles francos sobre la intensidad y las dificultades que enfrentó al participar en formatos de concurso musical tipo reality.

Su primer acercamiento a este tipo de programas fue con La Descarga y también se mencionó su posible participación en A Otro Nivel.

Prieto a menudo debe lidiar con el prejuicio de que "no es sino bonita" o que por ser modelo no puede cantar, destacó en El Klub de La Kalle, que en su experiencia la gente suele predisponerse ante ella, elevando la vara de la exigencia.



Esto se traduce en un reto mayor, ya que debe demostrar que lo que realmente viene a mostrar es su talento y no solo su apariencia física, la cual considera un plus que cuida mucho.

Afortunadamente, quienes conocen a Ela se dan cuenta de que además de ser bonita, es muy talentosa. Sin embargo, esta misma presión se magnifica en el ambiente de un reality.

Al ser interrogada sobre qué fue lo más difícil de participar en formatos como La Descarga, Ela Prieto fue clara al señalar que la exigencia es extremadamente alta. La dinámica de estos concursos es "todo a contrarreloj", lo que implica que los participantes no tienen descanso.

Prieto enfatizó que el desgaste es total, pues no hay descanso ni mental, ni emocional, ni de ningún tipo. El objetivo primordial es "dar la talla", ya que se está en competencia directa con muchísimas personas talentosísimas a nivel nacional. Por lo tanto, los concursantes no pueden bajar la guardia en ningún momento.

Esta presión constante tiene un impacto directo en la salud de los artistas. La cantante explicó que uno se enferma, pasa de todo, debido a que las personas también somatizan lo que están viviendo y lo que va pasando en la competencia. Ela misma vivió una crisis de salud durante una de las etapas del concurso:

"Me enfermé en en una de las etapas pero enferma era que no tenía voz y sin embargo se acercaba el día de mi show y me tocaba resolver y salir con algo, el show debe continuar".

A pesar de las dificultades y el alto nivel de estrés y enfermedad, Ela Prieto asegura que sí volvería a participar en un reality show. Su motivación radica en que le encantan los retos, y lo haría más que por cualquier otra cosa, por demostrarse a sí misma que sí puede.

¿Quién es el amor platónico de Ela Prieto?

En medio de la conversación sobre los grandes exponentes de la música regional, Ela Prieto reveló que su modo fan se activa completamente cuando se habla del artista mexicano Edén Muñoz.

Al revisar la lista de artistas impresionantes que se presentarán en el evento Popular al Parque, Ela confesó que Muñoz es el único que le falta por conocer de todo ese lineup. Su admiración es profunda, al punto de decir que se derrite al mencionarlo.

Prieto es una fanática declarada de Edén Muñoz, destacando que le encanta su música. Considera que él ha logrado crear una brecha muy grande en la industria, y que la mayoría de sus canciones son conocidas en Colombia.

Para ella, la música de Muñoz representa una "dicha" y exalta especialmente el género romántico que él cultiva, señalando que es algo que "tanto se ha perdido" en la música actual.

De hecho, mencionó una canción específica del artista que le fascina, la cual es "Como en los viejos tiempos". Recordó, además, que Muñoz mismo ha dicho que esta canción transporta a la época del colegio.

Ela Prieto estará en Popular al Parque 2025

No hay excusa para no asistir a la segunda edición de Popular al Parque! prográmate el 27 y 28 de septiembre, para disfrutar de este evento musical en el Parque Simón Bolívar.

El festival contará con un listado de artistas impresionantes, y lo mejor de todo es que el ingreso es completamente gratis, ya que no existe boletería. Las puertas se abrirán desde las 12 del mediodía para recibir a todos los kallejeros que podrán ver a la excantante de La Descarga, Ela Prieto.

La artista se encontrará con el público el domingo 28 de septiembre a las 2 de la tarde, prometiendo un show con muchísimas sorpresas y buscando innovar a nivel musical al involucrar otros géneros con la música regional.

Escucha la entrevista completa aquí: