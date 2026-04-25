Revelan foto de la suegra de Carolina Flores, prófuga por la muerte de la exreina

Continúan apareciendo detalles sobre el caso de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de 27 años, el cuál ocurrió el pasado 15 de abril en un exclusivo sector de Polanco, Ciudad de México. Ante esto, las autoridades emitieron una orden de aprehensión y una alerta migratoria contra su suegra, Érika María Guadalupe Herrera Coriand, señalada como la presunta autora material del hecho.

De acuerdo con los reportes oficiales y el expediente del caso, el suceso tuvo lugar alrededor de las 11:30 de la mañana en el domicilio donde la víctima residía con su esposo, Alejandro Sánchez, y su hijo de ocho meses.

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Tanto es así que se conoció que el cuerpo de Carolina presentaba 12 impactos de bala, distribuidos entre el tórax y el cráneo, por lo cuál la Fiscalía calificó esto como feminicidio, además apareció una pieza clave en la investigación ha sido el material de una cámara de seguridad instalada en la habitación del bebé.



¿Quién es la suegra de Carolina Flores?

Erika Herrera, de 63 años, se encuentra actualmente prófuga de la justicia, de igual forma, se conoció que la mujer tiene un pasado vinculado a la vida pública en Ensenada, Baja California, donde figuró como candidata a regidora en 2016. Si deseas ver la imagen ve al siguiente link.

Sumado a esto, se conoce por varios periodistas locales que la sospechosa habría viajado intencionalmente desde Baja California hasta la capital con el fin premeditado de confrontar a su nuera, lo que apunta a una planificación previa del ataque.

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La relación entre Carolina Flores y su suegra fue descrita como tensa por su entorno cercano. Según Reyna Gómez, madre de la víctima, la pareja decidió mudarse de Ensenada a la Ciudad de México en diciembre de 2025 precisamente para establecer distancia física con Erika Herrera Coriand.

Carolina Flores, exreina colombiana que perdió la vida a manos de su suegra en México / FOTO: Compuesta - Tomadas de redes sociales

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Según las grabaciones obtenidas, Alejandro habría confrontado a su madre después de lo ocurrido. Sin embargo, el retraso en avisar a la policía permitió que la mujer abandonara la escena y saliera de la capital, por lo cual, el esposo de Carolina Gómez sería investigado por presunta omisión o encubrimiento.

Carolina Flores Gómez es recordada por su destacada trayectoria en el modelaje, habiendo sido coronada como Miss Teen Universe Baja California en 2017. Su madre realizó un llamado público a través de la prensa de México solicitando a la sospechosa que se entregue: “No entiendo cómo una mamá me hizo pasar este dolor.”