Misteriosa sustancia habría intoxicado a 18 niños de grado transición; están hospitalizados

Momentos de tensión se vivieron en un colegio de Maicao, La Guajira, luego de que 18 niños terminaran bajo observación médica por una posible intoxicación ocurrida dentro de un salón de clases.

La situación activó de inmediato los protocolos de emergencia y generó preocupación entre padres de familia y docentes de la institución educativa.

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Todo ocurrió durante la jornada escolar del martes 5 de mayo en la Institución Educativa #10, sede José Domingo Boscán.

Según la información conocida hasta el momento, docentes del grado de Transición detectaron que uno de los menores tenía en su poder una sustancia extraña que no hacía parte de los materiales utilizados normalmente en clase.

La alerta se encendió rápidamente dentro del plantel educativo. Directivos y profesores actuaron de inmediato y dieron aviso a las autoridades de salud para evitar cualquier riesgo mayor entre los estudiantes.

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Tras conocerse la situación, los 18 menores fueron trasladados al Hospital San José de Maicao, donde comenzaron a recibir valoración médica preventiva y seguimiento clínico. Allí se iniciaron pruebas toxicológicas para intentar establecer qué tipo de sustancia habría provocado la emergencia y si realmente existió algún nivel de intoxicación.

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Investigan cómo llegó la sustancia al salón de clases

Mientras los menores permanecían bajo observación, la Alcaldía de Maicao confirmó que las secretarías de Salud y Educación activaron un trabajo conjunto para atender la situación y esclarecer qué ocurrió dentro del aula.

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Las autoridades insistieron en que, hasta el momento, los menores se encuentran estables y continúan bajo seguimiento preventivo mientras avanzan los análisis médicos.

Aunque inicialmente comenzó a circular la versión de que el recipiente hallado podría contener algún tipo de veneno, esa información todavía no ha sido confirmada oficialmente. Precisamente, parte de la investigación busca establecer qué sustancia estaba dentro del aula y cómo ingresó al colegio.

“La institución educativa activó los protocolos al detectar que un menor portaba una sustancia que no corresponde a los materiales didácticos que suelen utilizar”, agregaron desde la administración municipal.

