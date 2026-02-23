Cómo agendar cita en la Ventanilla Única de Bogotá para trámites de tránsito en 2026

La Ventanilla Única de Servicios es un conjunto de puntos de atención presenciales en Bogotá, que permite a los ciudadanos realizar trámites de tránsito y transporte de forma centralizada. Bogotá cuenta con 19 sedes distribuidas en diferentes sectores de la ciudad para que puedas programar y cumplir con tu trámite sin intermediarios.

Este sistema busca facilitar el acceso a servicios relacionados con movilidad, vehículos y licencias, bajo un modelo de atención organizado y con horarios programados. A través de la plataforma oficial, los usuarios pueden conocer los trámites disponibles, los requisitos y las sedes habilitadas para cada gestión.

¿Qué es y para qué sirve la Ventanilla Única de Servicios?

La Ventanilla Única de Servicios es una plataforma que reúne la atención para trámites de tránsito, transporte y otros servicios de movilidad en un solo lugar, tanto de forma presencial como parcialmente virtual.



La modalidad parcialmente virtual permite iniciar parte del trámite en línea y terminarlo en una de las sedes, pero para muchos servicios aún es necesario agendar una cita para atención física.



Pasos para agendar una cita presencial en la Ventanilla Única de Servicios

Ingresar al portal oficial: Abre el sitio web de citas de la Ventanilla Única de Servicios. Encontrar la opción para agendar: Dentro de la página, selecciona la herramienta que dice “Agenda tu cita”. Crear o ingresar a tu cuenta: Regístrate con tus datos personales (número de documento y contraseña) o accede si ya tienes un usuario. Seleccionar el trámite: Elige la categoría y el tipo de trámite que necesitas realizar. Elegir atención presencial: Cuando el sistema pregunte si deseas completar tu trámite de forma virtual, marca “No” para continuar con la programación de la cita física. Elegir sede, fecha y hora: Verifica la disponibilidad en la sede de tu preferencia y selecciona la fecha y hora que te convenga. Confirmar datos: Revisa que toda la información esté correcta y confirma la cita. Recibir confirmación: El sistema enviará un correo electrónico con la confirmación y un código QR que deberás presentar el día de tu cita.

Recomendaciones importantes antes de asistir a la Ventanilla Única de Servicios

Guarda el correo con la confirmación, ya que el código QR es obligatorio para tu atención en la sede.

ya que el código QR es obligatorio para tu atención en la sede. Si no encuentras disponibilidad en el punto que deseas, revisa otras sedes cercanas, ya que algunas pueden tener cupos libres según la demanda.

Además de las citas presenciales, la Ventanilla Única de Servicios ofrece la opción de iniciar ciertos trámites de manera virtual. Esta modalidad permite a los usuarios avanzar en etapas como el registro de información, la validación de datos personales y la carga de documentos requeridos a través de la plataforma digital.

El proceso en línea facilita la preparación previa del trámite y reduce el tiempo de atención en la sede seleccionada.

Una vez completados los pasos iniciales por internet, el ciudadano debe asistir de forma presencial para finalizar el procedimiento. En este punto se realiza la verificación de identidad, la entrega de documentos físicos cuando aplica y el pago de derechos correspondientes, según el tipo de trámite.

Esta combinación de atención virtual y presencial busca optimizar los tiempos de gestión y mejorar la experiencia de los usuarios que necesitan realizar trámites relacionados con tránsito y transporte en Bogotá.