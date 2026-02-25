¿Se acaba el debate? Experta explica el uso correcto de “poner” y “colocar”

Uno de los debates que hay en cuestiones ortográficas, es sobre el uso correcto de poner y colocar, debido a que ambas palabras se usan para casi los mismos contextos. Por lo cual, la Profe Mónica pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde explicó el verdadero uso de estas.

En un debate que sacudió la cabina, la profe explicó que existe una tendencia a creer que “colocar” es la versión formal de “poner”, pero la realidad es otra. El problema no es que la palabra esté mal, sino que se usa como una muletilla para todo. Por lo cual, decidió explicar el verdadero uso de cada una.

La Profe Mónica fue muy clara al explicar el origen de este término: "‘Locar’ quiere decir lugar, como un locativo. Por eso es que el verbo colocar se usa para lo que indique lugar físico". Es decir, que si usted va a mover un objeto tangible, como un libro o un termo, puede decir "coloque el libro en la biblioteca".



Incluso, la experta mencionó que en contextos profesionales de recursos humanos se acepta el término "colocación" para referirse a puestos de empleo. Sin embargo, el error común ocurre cuando intentamos aplicarlo a situaciones abstractas o intangibles.“Poner” es el verbo todoterreno.



¿Qué más dijo la Profe Mónica sobre las dos palabras?

A diferencia de lo que muchos piensan, “poner” es el verbo que sirve para casi todo en sus acepciones del diccionario. La Profe Mónica señaló que, aunque la RAE es flexible y permite ciertos usos según el contexto, lo ideal para un buen manejo del lenguaje es preferir la palabra en cuestión para situaciones que no involucren un lugar físico.

Tanto es así que durante la conversación se presentaron varios ejemplos, y explicó que en el caso de un debate profesional, la forma correcta sería “poner en mi contra” y no “colocar en mi contra”. Además, aprovechó para corregir un error común de sintaxis: "No es contra suya sino su contra".

Para cerrar la discusión con humor ella respondió a una pregunta que le envió un oyente: ¿Las gallinas ponen huevos o colocan huevos? La respuesta fue contundente: "Las gallinas ponen huevos... a no ser que la gallina lleve los huevos en una canasta y caminando los ponga allá en el puesto".

Más allá de la gramática, la creadora de contenido enfatizó que mejorar nuestro vocabulario es una herramienta clave para el éxito profesional. Relató cómo muchos estudiantes se sienten intimidados en el mundo laboral por no tener las herramientas orales suficientes.

