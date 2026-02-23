Tres hamburguesas que Tulio recomienda sí o sí en Bogotá, Medellín y Barranquilla

Si alguien sabe de carne, pan y queso en este país, ese es Tulio Zuloaga. Aunque confiesa ser un amante de la hamburguesa clásica —"el típico del pan la carne... con un poquito de queso que no tape demasiado el sabor de la carne"—, en su entrevista con La Kalle soltó algunos nombres propios que todo buen "hamburguesero" debería tener en su lista.

Si estás en Bogotá, el sitio que Tulio tiene en el radar es "Los Valientes". Destacó el trabajo de Santiago, su dueño, quien logra propuestas experimentales sin perder el norte.



Una de sus favoritas allí es una creación que tiene pan de pretzel y que se llama precisamente "Mucho queso y mucha cebolla". Según Tulio, es una opción "muy rica" que destaca por usar carnes colombianas de gran calidad.



Para los que se encuentran en Medellín, Tulio recomendó un lugar llamado "LF Burguer". Allí crearon una hamburguesa en su honor, la "Tulio Burger".

La describió como una "clasicona remasterizada" que cuenta con toques de salsa, buen queso, excelente carne y un pan elaborado de una manera completamente distinta y superior. Es el lugar ideal si buscas ese equilibrio entre lo tradicional y un toque de autor.

Finalmente, en Barranquilla, la recomendación tiene una carga emocional fuerte. Tulio mencionó a "Portos", que fue de los primeros en creer en su proyecto, calificándola como "muy buena realmente".

Pero también resaltó la historia de "Camacho's". Tulio recordó que conoció al dueño cuando vendía hamburguesas en la puerta de la casa de su mamá tras haber vendido empanadas en la calle. Gracias al impulso del evento, hoy Camachos es un éxito con presencia en varias ciudades.

"Hoy en día después de participar en los Burger Master continuamente tiene 15 locales", contó con orgullo en la entrevista.

Ya sea que prefieras lo clásico o te arriesgues con ingredientes nuevos, estas recomendaciones vienen de alguien que ha probado miles de opciones y que asegura que, al final, lo más importante es que la experiencia sea honesta y con el corazón.

Como él mismo dice, cuando muerde una buena creación: "wow qué sorpresa... por eso justamente son máster".

Mira la entrevista completa aquí: