Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO:'RATA' SE SINCERA
BODA DE JHONNY RIVERA
BANCOLOMBIA CAÍDO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / "Maestro en fracasología": ¿Qué hacía Tulio Recomienda antes de ser influencer?

"Maestro en fracasología": ¿Qué hacía Tulio Recomienda antes de ser influencer?

Así fue como el influencer pasó diez años entre grasa y herramientas antes de volver a los medios.

"Maestro en fracasología": ¿Qué hacía Tulio Recomienda antes de ser influencer?
"Maestro en fracasología": ¿Qué hacía Tulio Recomienda antes de ser influencer?
Foto: Redes de Tulio Recomienda
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 23 de feb, 2026

En una charla reciente en El Klub de La Kalle, Tulio Recomienda, el hombre detrás del fenómeno gastronómico más grande de Colombia, recordó que su camino no fue precisamente una línea recta hacia el éxito.

Él mismo se define de una forma muy particular: "Lo que mejor me describe en esta vida es ser un maestro en fracasología".

Y es que, antes de que lo vieras recomendando los mejores rincones del país, Tulio pasó por facetas que pocos imaginan.

Todo empezó con el brillo de las cámaras y los micrófonos. Tulio inició su vida pública "cantando y haciendo televisión", y durante muchos años se desempeñó como DJ de radio, una labor que, según confesó a los locutores de La Kalle, todavía les envidia porque es un tema "demasiado bonito".

Sin embargo, la vida le dio un giro inesperado cuando se quebró fuertemente y perdió el rumbo por completo. Fue en ese momento de crisis total donde tuvo que empezar de cero y decidió refugiarse en una de sus pasiones: los fierros.

"Me metí a estudiar mecánica automotriz y casi durante 10 años estuve completamente alejado de todos los medios y metido completamente reparando carros", relató en la entrevista.

Te puede interesar

  1. Fallece influencer en cirugía esté
    Fallece influencer en cirugía estética
    /Foto: redes sociales /IA
    Farándula

    Influencer pierde la vida tras cirugía estética; revelan causas del fallecimiento

  2. Emma Amit, pierde la vida tras comer un animal
    Reconocida influencer pierde la vida tras consumir un animal venenoso; hay video
    Foto: pantallazo tomado de redes sociales
    Internacional

    Reconocida influencer pierde la vida tras consumir un animal venenoso; hay video

Tulio recordó con nostalgia y humor cómo la gente lo veía cambiando el aceite en el sector del 7 de agosto en Bogotá, mientras en la televisión todavía pasaban sus videos.

La gente lo miraba con lástima, pensando erróneamente que su situación se debía a problemas de vicios, cuando en realidad estaba trabajando duro para sacar adelante a su familia.

Publicidad

Su regreso a los medios no fue fácil. Después de 10 años de lucharla en el taller, intentó volver a la televisión pero se encontró con muchas puertas cerradas. "Ya nadie me quería ver... era como 'No no hay nada para ti no imposible'", recordó.

Te puede interesar

  1. Ami Rodríguez es estafado por concierto de Bad Bunny
    Estafan a Ami Rodríguez por concierto de Bad Bunny
    Foto: redes sociales
    Virales

    Supuesto acceso a ‘Casita Rosada’ de Bad Bunny terminó en estafa millonaria a influencer

  2. Yina Calderón responde a Robinson Díaz tras críticas a influencers
    Yina Calderón responde a Robinson Díaz tras críticas a influencers
    /Foto: redes sociales
    Farándula

    Yina Calderón responde a Robinson Díaz tras críticas a influencers: "Pues salado"

Pero la suerte cambió cuando en Medellín encontró una productora que buscaba un presentador. Tulio, apasionado por la comida desde pequeño, propuso hacer un magazín gastronómico llamado Gastrosofía.

Publicidad

A partir de ahí, se tomó las cosas en serio. No se quedó solo con las ganas; se preparó académicamente.

"Escribía para periódicos escribía para revistas... estudié en varias escuelas gastronomía me hice profesional en gastronomía colombiana en el Sena", explicó en La Kalle.

Pasó años sin recibir un peso, construyendo credibilidad mientras su esposa lo alentaba a seguir haciendo camino.

Hoy, tras 18 años en redes sociales, Tulio es el referente que todos conocemos, pero siempre recordando que su maestría viene de esos años donde el éxito parecía un sueño lejano mientras reparaba motores.

Mira la entrevista completa aquí:

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Farándula

Chismes de famosos

Chismes

La Kalle

El Klub