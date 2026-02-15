Publicidad

Reconocida influencer pierde la vida tras consumir un animal venenoso; hay video

La creadora de contenido falleció pocos días después de consumir un animal tóxico durante una grabación para sus redes sociales.

Emma Amit, pierde la vida tras comer un animal
Reconocida influencer pierde la vida tras consumir un animal venenoso; hay video
Foto: pantallazo tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 15 de feb, 2026

La comunidad digital de gastronomía está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Emma Amit, una reconocida creadora de contenido de 51 años, quien residía en Puerto Princesa, Palawan, perdió la vida el pasado 6 de febrero luego de ingerir un animal tóxico conocido como "cangrejo del diablo" durante una de sus videos.

Emma Amit era conocida por compartir recetas caseras y experiencias de recolección de mariscos junto a su esposo. Sin embargo, el pasado 4 de febrero, publicó un video en el que se la veía recolectando caracoles y crustáceos en la costa cercana a su vivienda.

Puedes leer: Reconocido actor de K-Drama perdió la vida a sus 39 años; su última publicación se volvió viral

A lo largo del video, se puede ver como la influencer mostró todo el proceso; desde la captura hasta la preparación y el consumo final del animal frente a la cámara. Sin embargo, se conoció que después de comer el animal, la creadora de contenido comenzó a sentirse mal y perdió el conocimiento.

Fue trasladada de urgencia a un hospital local, donde permaneció internada durante dos días antes de que los médicos confirmaron su fallecimiento.Sin embargo, Según reportes de las autoridades y medios locales, un amigo que acompañaba a Emma Amit y que también consumió el mismo tipo de animal sufrió complicaciones similares y murió posteriormente.

¿Qué efectos sufrió Emma Amit tras consumir el ‘cangrejo del diablo’?

El cangrejo del diablo es considerado uno de los animales más venenosos de Filipinas y de la región del Indo-Pacífico. Esto debido a que ellos poseen una combinación de toxinas extremadamente potentes que actúan rápidamente en el organismo humano.

Puedes leer: Revelan audios de Michael Jackson que revive escándalo con menores: "Quieren tocarme"

Inicialmente, las toxinas que contiene no se eliminan con la cocción, por lo que prepararlo hervido o frito no reduce su riesgo. De igual forma, los expertos mencionan que su tasa de mortalidad alcanza hasta el 50 % en casos de intoxicación grave.

Por otro lado, se conoce que el veneno puede provocar la muerte en cuestión de pocas horas tras la ingesta. Ante esta situación, Laddy Gemang, jefe policial de Barangay, emitió una advertencia urgente a los residentes de las zonas costeras

Actualmente, las cuentas de Emma Amit en redes sociales presentan restricciones, mientras sus seguidores y familiares, especialmente sus hijos, han expresado su profundo dolor por la pérdida de una mujer que solo buscaba resaltar la gastronomía regional de su país.

