Reconocida influencer pierde la vida tras consumir un animal venenoso; hay video
La creadora de contenido falleció pocos días después de consumir un animal tóxico durante una grabación para sus redes sociales.
Miss Universo Filipinas tiene una participante de la tercera edad
Con la reforma en las normas del certamen de belleza más importante, ahora cualquier mujer mayor de edad puede participar.
¡Qué horror! Queman viva a su abuela en supuesto ritual para "purgar sus pecados"
La mujer alcanzó a ser ingresada de urgencia a un hospital, pero murió debido a la gravedad de las quemaduras.
¿Curioso caso de Benjamin Button? Tiene 16 años pero luce de 60
La joven padece una enfermedad que lamentablemente no tiene cura.
VIDEO: posó al lado de un cocodrilo creyendo que era de plástico y terminó siendo atacado
Los familiares de la víctima culpan al parque temático como responsable del hecho.
Gobernante propone "inyectar a los antivacunas mientras duermen" para lograr la inmunidad de rebaño
El mandatario también amenazó a los antivacunas con que podrían ir a la cárcel e irá a buscarlos a sus barrios y a sus casas.
Video: Joven compartió devastadora historia de su perrito desde que se enferma hasta que fallece
La historia le dio la vuelta al mundo pues el joven compartió a través de fotografías la difícil situación que atravesaba su perrito, hasta que finalmente muere.
“Si no quiere vacunarse, haré que lo arresten y luego le inyectaré la vacuna en las nalgas”: Duterte
El mandatario lanzó estas duras amenazas luego de enterarse que el número de vacunados en su país es realmente bajo, ya que gran parte de los habitantes se niegan a inmunizarse.
Lo obligaron hacer 300 sentadillas por incumplir cuarentena y horas después muere
El hecho tuvo lugar en Filipinas. La familia de la víctima asegura que la convulsión que sufrió fue a causa del ejercicio.
A falta de recursos, niños usaron bolsas plásticas como globos para celebrar el cumpleaños del papá
Ante el tierno hecho, varios usuarios se conmovieron y donaron dinero para que le compraran un pastel al hombre.