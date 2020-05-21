En vivo
Filipinas

  • Emma Amit, pierde la vida tras comer un animal
    Reconocida influencer pierde la vida tras consumir un animal venenoso; hay video
    Foto: pantallazo tomado de redes sociales
    Internacional

    Reconocida influencer pierde la vida tras consumir un animal venenoso; hay video

    La creadora de contenido falleció pocos días después de consumir un animal tóxico durante una grabación para sus redes sociales.

  • Miss Universo Filipinas, (participante)
    Miss Universo Filipinas, (participante)
    /Foto: Instagram @jpilarsky
    Noticias

    Miss Universo Filipinas tiene una participante de la tercera edad

    Con la reforma en las normas del certamen de belleza más importante, ahora cualquier mujer mayor de edad puede participar.

  • Abuelita
    Acusan a joven de abusar sexualmente de su abuela
    Foto: Pixabay
    Judiciales

    ¡Qué horror! Queman viva a su abuela en supuesto ritual para "purgar sus pecados"

    La mujer alcanzó a ser ingresada de urgencia a un hospital, pero murió debido a la gravedad de las quemaduras.

  • Mujer llorando
    Mujer Llorando
    / Foto: Getty Images
    Virales

    ¿Curioso caso de Benjamin Button? Tiene 16 años pero luce de 60

    La joven padece una enfermedad que lamentablemente no tiene cura.

  • 23716_Cocodrilo referencia // FOTO: Pixabay
    ¡Qué susto! Familia encontró un enorme cocodrilo sin brazos en la puerta de su casa
    Cocodrilo referencia // FOTO: Pixabay
    Virales

    VIDEO: posó al lado de un cocodrilo creyendo que era de plástico y terminó siendo atacado

    Los familiares de la víctima culpan al parque temático como responsable del hecho.

  • Tapabocas
    Están devolviendo pacientes con COVID para su casa
    /Foto: Pixabay
    Noticias

    Gobernante propone "inyectar a los antivacunas mientras duermen" para lograr la inmunidad de rebaño

    El mandatario también amenazó a los antivacunas con que podrían ir a la cárcel e irá a buscarlos a sus barrios y a sus casas.

  • Shadow
    Shadow
    /Foto: Zoorprendente
    Virales

    Video: Joven compartió devastadora historia de su perrito desde que se enferma hasta que fallece

    La historia le dio la vuelta al mundo pues el joven compartió a través de fotografías la difícil situación que atravesaba su perrito, hasta que finalmente muere.

  • Vacuna
    Presidente de Filipinas dijo que enviará a la cárcel a quien no se vacune
    /Foto: Facebook Haroon Shahid
    Noticias

    “Si no quiere vacunarse, haré que lo arresten y luego le inyectaré la vacuna en las nalgas”: Duterte

    El mandatario lanzó estas duras amenazas luego de enterarse que el número de vacunados en su país es realmente bajo, ya que gran parte de los habitantes se niegan a inmunizarse.

  • cuarentena filipinas.jpg
    Cuarentena en Filipinas
    / Foto: AFP
    Judiciales

    Lo obligaron hacer 300 sentadillas por incumplir cuarentena y horas después muere

    El hecho tuvo lugar en Filipinas. La familia de la víctima asegura que la convulsión que sufrió fue a causa del ejercicio.

  • Globos con bolsas
    Niños usaron bolsas plásticas como globos para celebrar el cumpleaños del papá
    /Foto: Facebook Melody Silang
    Virales

    A falta de recursos, niños usaron bolsas plásticas como globos para celebrar el cumpleaños del papá

    Ante el tierno hecho, varios usuarios se conmovieron y donaron dinero para que le compraran un pastel al hombre.

