“Se me bajó la presión”: la reacción de Cazzu al probar comida típica colombiana

La cantante argentina Cazzu se refirió recientemente a un momento particular vivido durante una visita a Colombia, donde estuvo a punto de probar las populares hormigas culonas, un alimento típico de la región de Santander y reconocido tanto por sus sabores fuertes como por su relevancia cultural en la gastronomía local.

Sin embargo, la artista confesó que no pudo hacerlo debido a un repentino malestar físico que aseguró se produjo de manera inesperada.

Cazzu probando hormigas culonas en Colombia

Durante la conversación en la que relató el hecho, Cazzu explicó que justo cuando se le ofreció probar este exótico ingrediente, experimentó una fuerte baja de presión que la obligó a detenerse y evitar el momento culinario que muchos turistas buscan como parte de su experiencia en el país.



La artista señaló que había escuchado mucho sobre las hormigas culonas y que incluso se encontraba animada a atreverse a degustarlas, pero la condición física en la que se encontraba no se lo permitió.



Las hormigas culonas forman parte de la tradición gastronómica colombiana desde hace décadas. Su recolección se realiza en temporadas específicas y su consumo es especialmente popular en municipios de Santander, donde se venden tostadas y sazonadas, siendo consideradas un producto de valor cultural y hasta apreciado como souvenir.

Para algunos residentes y visitantes, su sabor es descrito como tostado, fuerte y con textura particular, mientras que para otros representa solo una curiosidad culinaria.

Cazzu comentó que, si bien lamentó no haber podido vivir la experiencia, entendió que no era el mejor momento debido al malestar que sintió, pues la baja de presión la sorprendió en medio de compromisos y actividades programadas.

Aun así, dejó abierta la posibilidad de intentarlo en otra oportunidad, siempre y cuando las condiciones sean favorables y pueda hacerlo con tranquilidad.

La anécdota generó comentarios entre sus seguidores, quienes no tardaron en recordar otros artistas que han pasado por situaciones similares en relación con las comidas típicas en distintos países de Latinoamérica.

En algunos casos por alergias, en otros por prevención o simplemente por nervios ante alimentos considerados exóticos según las costumbres de cada cultura.

Además, evidencia cómo algunos platos que para la población local forman parte de lo cotidiano, pueden representar un reto para quienes no están habituados a ellos.

Por ahora, la artista se quedó con la anécdota y el pendiente de regresar para cumplir un propósito gastronómico que sigue en lista: probar las hormigas culonas, uno de los símbolos culinarios más reconocidos del país.

