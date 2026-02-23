Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / ¿Cuánto vale inscribirse al Burger Master? Tulio Recomienda revela cifra real y requisitos

¿Cuánto vale inscribirse al Burger Master? Tulio Recomienda revela cifra real y requisitos

El creador de contenido revela en El Klub de La Kalle que participar en el evento gastronómico más grande del mundo no cuesta 50 millones de pesos. Descubre cómo funciona el filtro.

¿Cuánto vale inscribirse al Burger Master? Tulio Recomienda revela cifra real y requisitos
Foto: Redes de Tulio Recomienda
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 23 de feb, 2026

Alrededor del Burger Master circulan muchos mitos. Que si hay que ser amigo de Tulio, que si cuesta una fortuna entrar o que todo es una "rosca".

En su paso por El Klub de La Kalle, Tulio Zuluaga decidió ponerle fin a los rumores y explicar detalladamente qué se necesita para ser parte de lo que hoy es "el evento gastronómico más grande del mundo".

Puedes leer: "Maestro en fracasología": ¿Qué hacía Tulio Recomienda antes de ser influencer?

Lo primero que debes saber es que el proceso es riguroso. Todo empieza el 15 de diciembre con las postulaciones del público. Tulio le pregunta a su comunidad qué hamburgueserías quieren ver, y luego se abre un link de inscripción.

La competencia es feroz: de aproximadamente 6,000 restaurantes que se inscriben, solo hay cupo para unos 480 en todo el país. Tulio es enfático en que él no elige a dedo: "yo no tengo nada que ver con la con la parte de la selección... me fascina separar las cosas".

Para filtrar a los mejores, cuentan con una "mesa de trabajo" de 14 personas que investigan digitalmente la reputación de cada sitio. Los requisitos técnicos son claros: la hamburguesa debe ser artesanal.

Muchos quedan fuera porque "creen que tienen una hamburguesa artesanal pero utilizan panes industriales" o no procesan sus propias carnes.

Después de este filtro, vienen los "revisores ocultos", que son periodistas gastronómicos que visitan los locales sin anunciarse durante tres meses para evaluar la experiencia real.

¿Cuánto cuesta la inscripción al Burguer Master?

Ahora, hablemos de dinero, el tema que a todos les da curiosidad. Tulio reveló en La Kalle que la inscripción es, posiblemente, lo único que no ha subido de precio en Colombia en una década.

"Vale 3 millones de pesos la inscripción", afirmó rotundamente, desmintiendo rumores de cobros de hasta 50 millones. Según Tulio, el objetivo es que el emprendedor recupere la inversión el primer día.

"Con 300 hamburguesas que tú sirvas el primer día del Burger Master... ya recuperaste tu inversión y de ahí en adelante todos son ganancias".

El Burger Master no es solo un negocio para Tulio; es una plataforma que ha salvado negocios a punto de cerrar y ha permitido que emprendedores que empezaron en garajes hoy tengan múltiples locales.

Como bien dijo en la entrevista, "el Burger Master es excelente si tú lo haces bien", enfocándose en ganar clientes y no solo dinero.

Mira la entrevista completa aquí:

