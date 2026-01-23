En vivo
Domiciliario cuenta su versión luego de que la ‘doctora’ Liliana pidiera su despido

Julián, el joven domiciliario agredido por la 'doctora' Liliana, contó en El Kub de La Kalle cómo empezó el conflicto y las amenazas que recibió tras el video viral.

'Doctora' Liliana y domiciliario
Domiciliario cuenta su versión luego de que la ‘doctora’ Liliana pidiera su despido
Foto: La Kalle, redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 23 de ene, 2026

En una entrevista concedida a El Kub de La Kalle, Julián, un joven domiciliario de 21 años, relató en detalle el momento de agresión verbal y física que vivió mientras cumplía con su trabajo y que terminó haciéndose viral en redes sociales.

El hecho ocurrió un viernes en la noche, cerca de las ocho. Julián inició su jornada laboral en una pizzería con alta demanda de pedidos, por lo que salió a entregar varios domicilios al mismo tiempo.

Puedes ver: Domiciliario revela amenazas tras difundir video que involucra a la 'doctora' Liliana

Al llegar al edificio de una clienta identificada como Liliana, notó que no había portería y decidió llamarla para coordinar la entrega. Lo que parecía una llamada normal se convirtió en un momento de tensión y agresión.

Según contó en la entrevista todo empezó cuando saludó de forma cordial: “Buenas noches, hablo con Liliana”, dijo Julián, sin embargo, recibió una repuesta agresiva, según sus palabras. La mujer le gritó que no la llamara por su nombre y exigió que se refiriera a ella como 'doctora'.

Julián explicó que quedó sorprendido por el tono de la conversación y decidió preguntarle si aun así deseaba recibir el pedido, ya que la empresa permite devolverlo sin afectar al domiciliario. La mujer confirmó que bajaría por la pizza.

Minutos después apareció acompañada de un hombre, quien pagó el pedido y, visiblemente incómodo por la situación, le dio a Julián una propina de cinco mil pesos como gesto de disculpa.

  1. usuaria en TikTok comparte denuncia contra 'Liliana'
    Revelan nuevo video de ‘Liliana’ relacionado con el presunto robo a una inquilina
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Virales

    Revelan nuevo video de ‘Liliana’ relacionado con el presunto robo a una inquilina

  2. Mary Méndez fue víctima de estafa por la 'doctora' Liliana, mujer que agredió a domiciliario
    Mary Méndez y 'doctora' Liliana
    Foto: Instagram de Mary Méndez y captura de video de rostycolombia
    Farándula

    Mary Méndez habría sido víctima de estafa por parte de mujer que agredió a domiciliario

Sin embrago, la mujer continuó gritándole en plena vía pública y le reclamó por no llamarla 'doctora' y lo calificó de 'igualado'. En medio de la discusión, lanzó una patada contra la motocicleta del joven, su herramienta de trabajo.

“Pienso yo, que si no hubiera estado la moto. Hubiera recicibido la patada yo”, explicó durante la entrevista. Ante el temor de que la mujer presentara una queja falsa ante la empresa, Julián decidió grabar el momento con su celular para proteger su empleo.

La ‘doctora’ Liliana solicita el despido del domiciliario a la pizzería

Según los testimonios del joven, la clienta buscó activamente que la pizzería terminara su vínculo laboral. Durante el altercado en la calle, ella amenazó con dirigirse a la tienda para hablar con la gerente sobre el comportamiento del domiciliario.

Julián grabó el video y ese mismo día, la mujer llamó insistentemente al local durante tres horas y envió un mensaje extenso por WhatsApp donde pidió de manera puntual la cancelación del contrato de Julián.

Puedes leer: Domiciliario rompe el silencio sobre señora 'Liliana' y cuenta qué pasó con el pedido

En su reclamo, ella aseguró que el repartidor era un "mal trabajador" y que supuestamente la insultó y maltrató. A pesar de esta fuerte presión, el joven todavía conserva su empleo gracias a que las grabaciones desmintieron la versión de la agresora y demostraron que él mantuvo el respeto en todo momento.

¿Quién es Julián, el joven domiciliario que se hizo viral por llevarle pizza a la 'doctora' Liliana?

En El Kub de La Kalle, Julián también habló dio alunos detalles sobre su vida. Tiene 21 años, estudia Licenciatura en Diseño Tecnológico y cursa su último semestre. Además, se prepara en inglés y es percusionista de música vallenata en su tiempo libre.

El joven aseguró que su reacción calmada se debe a los valores aprendidos en casa. “Desde pequeño me enseñaron a respetar, a decir gracias y por favor, incluso en momentos difíciles”, explicó.

  Revelan conmovedor detalle sobre esposa de piloto de Yeison Jiménez
    Revelan conmovedor detalle sobre esposa de piloto de Yeison Jiménez
    Foto: Redes sociales
    Farándula

    Revelan conmovedor detalle sobre esposa de piloto de Yeison Jiménez

  Una mujer revela objetos que encontró en el accidente de Yeison Jiménez
    Testigo del accidente de Yeison Jiménez revela el extraño objeto en el lugar: “dos figuras”
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Virales

    Testigo del accidente de Yeison Jiménez revela el extraño objeto en el lugar: “dos figuras”

La publicación del video buscó visibilizar una situación que, según Julián, viven muchos domiciliarios en el país. Sin embargo, la exposición trajo consecuencias. Tras la viralización, recibió llamadas y mensajes en los que le pedían eliminar el video y lo insultaban.

Pese a esto, decidió mantener el material público como una forma de denunciar el maltrato. Actualmente, recibe asesoría legal para evaluar acciones ante las autoridades, tanto por la agresión inicial como por las amenazas posteriores.

Mira también: Domiciliario agredido verbalmente dice que ha recibido amenazas tras el video viral

