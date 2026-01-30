“Esa es mi apuesta”: Alex de Grupo Niche da su pronóstico sobre los colombianos en los Grammys

Durante su entrevista con El Klub de La Kalle, Alex Torres, integrante del Grupo Niche respondió sobre la representación nacional en los próximos Grammy 2026, donde compartió cuál es su deseo para todos los compatriotas, al punto que decidió lanzarse al ruedo y dar un vaticinio.

Recordemos que para los Grammys de este 1 de febrero, la representación colombiana estará por Karol G, Andrés Cepeda, J Balvin, Feid, Aterciopelados, Bomba Estéreo, Paola Jara y el Grupo Niche, los cuales se encuentran nominados en diferentes categorías de los premios.

Ante estos nombres, Alex explicó que la competencia no es entre compatriotas, sino una oportunidad para que la música colombiana brille en conjunto."Mi sueño es que seamos todos, ese es mi anhelo, que toda la representación colombiana se traiga ese Grammy para la música colombiana".



Al punto que comparó esta situación de los Grammy con lo que puede ocurrir con la tricolor en su próxima participación de cara a la cita orbital en Estados Unidos, donde afirmó que: “Es como cuando uno va al mundial... nosotros vamos a traernos el Grammy, ese es nuestro sueño".

¿Cuáles son las nominaciones de los colombianos en los Grammy?

Los diferentes artistas y agrupaciones colombianas están nominadas en diferentes categorías, como es el caso de Aterciopelados, los cuales buscan su primer Grammy anglo gracias a su álbum Genes Rebeldes, nominado a Mejor álbum rock o alternativo, categoría en la que esta Bomba Estéreo con Astropical.

Por otro lado, Andrés Cepeda compite con su producción Bogotá (Deluxe) frente a Karol G y su disco Tropicoqueta. Mientras que J Balvin y Feid participan en Mejor álbum de música urbana con Mixteip y Ferxxxo volx: sagrado, respectivamente.

El Grupo Niche compite en la categoría de Mejor Álbum Tropical Latino con su trabajo "Clásicos 1.0", una carátula hermosa que rinde homenaje al maestro Jairo Varela. Y Paola Jara está en Mejor álbum de música mexicana gracias a Sin rodeos

Pese a esto, Alex comentó que pese a estar nominado de nueva cuenta, sabe lo complejo que puede ser su deseo debido a la competencia que hay. "Está difícil, no es fácil porque son grandes referentes de la música latina en el mundo... finalmente quien se lleve el galardón, ganará realmente la buena música".

Gane o no el gramófono, el Grupo Niche no se detiene, dado que confirmó en la entrevista que siempre tienen bastante trabajo, en especial porque se encuentran trabajando en nuevos proyectos para este 2026.

