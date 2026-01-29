Grammy 2026: revelan la lista de artistas que se presentarán en la gala

La lista de artistas que se presentarán en los Premios Grammy 2026 ya empieza a tomar forma y la expectativa crece entre los seguidores de la música. La edición número 68 de la gala se realizará el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, un escenario que cada año reúne a figuras de primer nivel y a nuevos talentos que buscan dejar su huella.

Organizados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, los Premios Grammy se han convertido en uno de los eventos más influyentes de la industria musical. No solo se entregan reconocimientos, también se presentan espectáculos diseñados especialmente para la ceremonia, con versiones inéditas, colaboraciones inesperadas y momentos que suelen marcar tendencia en redes sociales.

Puedes leer: Grammys 2026: Día, hora, programación de la ceremonia de premiación



Para esta edición, habrá un segmento especial dedicado a los Mejores Artistas 2026, una categoría que busca resaltar a los talentos emergentes con mayor impacto. En ese bloque participarán los siguientes artistas:

Addison Rae

Alex Warren

KATSEYE

Leon Thomas

Lola Young

Olivia Dean

SOMBR

The Marías

Todos ellos están nominados en esa categoría, razón por la cual compartirán escenario en una presentación conjunta que promete ser uno de los momentos más comentados de la noche.

Publicidad

Además de ese espacio especial, la ceremonia contará con actuaciones individuales de artistas ampliamente reconocidos por el público internacional. Entre los confirmados para subir al escenario están:



Sabrina Carpenter

Justin Bieber

Clipse & Pharrell Williams

Andrew Watt

Brandy Clark

Lukas Nelson

Post Malone

Reba McEntire

Duff McKagan

Slash

La presencia de estos nombres muestra la diversidad de géneros que tendrá la gala, con propuestas que van desde el pop y el urbano hasta sonidos ligados al rock y la música alternativa. La Academia ha destacado que las presentaciones de este año buscan representar distintas corrientes musicales que marcaron el periodo de elegibilidad.

Puedes leer: Justin Bieber sorprende a seguidores con anunció de cara a los Grammys 2026

Publicidad

Grammy 2026, imagen de referencia Foto: generada por ImageFX

¿Dónde y a qué hora serán los Grammy 2026?

La ceremonia principal se llevará a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, recinto conocido anteriormente como el Staples Center. Este lugar ha sido sede de ediciones históricas de los Grammy y vuelve a ser elegido por su capacidad para albergar a miles de asistentes y producir espectáculos televisivos de alto nivel.

Los Premios Grammy 2026 corresponden a la edición número 68 y están programados para el domingo 1 de febrero. La gala contará nuevamente con Trevor Noah como anfitrión, quien asumirá por sexta vez consecutiva el rol de presentador principal. Su participación ha sido destacada en ediciones anteriores por el tono cercano y dinámico que imprime a la transmisión.

Cada año, las actuaciones en vivo se convierten en uno de los principales atractivos de la premiación, ya que muchos artistas aprovechan el escenario para lanzar nuevas versiones de sus canciones, rendir homenajes o sorprender con arreglos especiales preparados solo para esa noche.