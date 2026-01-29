Colombia pisa fuerte en los Grammy 2026; estos son los artistas nominados

Los artistas colombianos vuelven a ser protagonistas en la industria musical internacional tras revelarse la lista de nominados a los Premios Grammy 2026, ceremonia que se realizará el 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. La presencia del país en varias categorías confirma el momento sólido que atraviesa la música hecha en Colombia y su impacto más allá de América Latina.

Puedes leer: Nominados a los Grammy 2026: lista completa de artistas y álbumes destacados

Karol G, Andrés Cepeda, J Balvin, Feid, Aterciopelados, Bomba Estéreo, Paola Jara y el Grupo Niche representan al país en esta edición. Cada uno llega con proyectos que han marcado el último año musical y que ahora compiten en escenarios donde confluyen distintos estilos y sonidos.

A nivel global, la lista de nominaciones es encabezada por Kendrick Lamar con nueve postulaciones. Detrás aparecen nombres como Cirkut, Jack Antonoff, Lady Gaga, Bad Bunny y Sabrina Carpenter, lo que anticipa una competencia intensa en varias categorías.

Publicidad

Rock, alternativo y pop con sello colombiano

Aterciopelados busca su primer Grammy anglo gracias a su álbum Genes Rebeldes, nominado a Mejor álbum rock o alternativo. En esa misma categoría también figura Bomba Estéreo con Astropical, un trabajo realizado junto a los venezolanos de Rawayana, que mezcla sonidos electrónicos con raíces caribeñas.

En el terreno del pop latino, el bogotano Andrés Cepeda compite con su producción Bogotá (Deluxe) frente a Karol G y su disco Tropicoqueta, dos propuestas distintas que muestran la diversidad del pop colombiano actual.

Publicidad

La fuerza urbana en competencia directa

En la categoría de Mejor álbum de música urbana, Colombia vuelve a cruzar caminos con dos de sus figuras más reconocidas. J Balvin participa con Mixteip, mientras que Feid lo hace con Ferxxxo vol X: sagrado. Ambos proyectos reflejan estilos diferentes dentro del mismo género y han tenido amplio alcance en plataformas digitales.

Puedes leer: Los latinos se toman los Grammy 2026: esta es la lista completa de artistas nominados

Regional y tropical también dicen presente

Paola Jara entra en la contienda por Mejor álbum de música mexicana gracias a Sin rodeos, una producción que marcó un giro en su carrera artística y que ahora la ubica en una categoría de alto peso dentro de la ceremonia.

Por su parte, el Grupo Niche buscará en 2026 su segundo Grammy anglo. La agrupación está nominada a Mejor álbum tropical con Clásicos 1.0, una producción que revisita su legado musical con arreglos actualizados y sonido contemporáneo.

Grammy 2026, imagen de referencia Foto: generada por ImageFX

La gala principal de los Premios Grammy 2026 comenzará a las 8:00 p. m. en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Horas antes, a partir de las 15:30, se realizará la premiere, donde se entregan varias categorías técnicas y musicales.

Publicidad

El comediante Trevor Noah regresará como anfitrión de la ceremonia, continuando su ciclo al frente del evento más importante de la música anglo.

Desde la Academia de la Grabación explicaron que las nominaciones de este año reflejan un amplio espectro de estilos, géneros y trayectorias, con presencia de artistas consolidados y nuevos nombres, abarcando pop, rap, R&B, música latina, global, jazz y más.