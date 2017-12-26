En vivo
La Kalle  / agüeros

agüeros

  • Estos son algunos agüeros que debes hacer para atraer dinero y buena suerte en 2026
    Estos son algunos agüeros que debes hacer para atraer dinero y buena suerte en 2026, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Sociedad

    Estos son algunos agüeros que debes hacer para atraer dinero y buena suerte en 2026

    Conoce algunos rituales tradicionales que debes realizar a las 12 en punto para atraer todo lo que deseas en 2026 y tener un buen año.

  • Agüeros pocos conocidos en Colombia
    Agüeros pocos conocidos en Colombia para recibir el Año Nuevo
    Sociedad

    Más allá de la maleta y las uvas: agüeros poco conocidos para Año Nuevo en Colombia

    Aparte de los rituales tradicionales, en varias regiones del país aún se practican rituales poco conocidos que buscan atraer buena fortuna, salud y equilibrio al iniciar un nuevo año.

  • Fuertes lluvias
    Fuertes lluvias
    /Foto: Getty Images
    Ocio

    Cabañuelas: ¿Qué son y cómo ayudan a predecir el clima?

    El método tradicional de las cabañuelas lo utilizaban hace muchos años principalmente los campesinos para saber cuándo podían sembrar.

  • Profesor Salomón nos regala los rituales para Navidad y Año Nuevo
    Profesor Salomón nos regala los rituales para Navidad y Año Nuevo
    /Fotos: Getty Images - Instagram
    Bienestar

    Predicciones y rituales para un próspero 2024 según el Profesor Salomón

    En su visita a La Kalle el Profesor Salomón nos dejó los rituales y trucos para atraer la abundancia y la prosperidad en Navidad y Año Nuevo. "Se debe quemar la ropa amarilla que usemos y romper la copa donde hagamos el brindis", aseguró.

  • Referencia de ropa lavada
    Referencia de ropa lavada
    /Foto: Getty
    En Casa

    Cuántas veces se puede usar la ropa sin lavarla

    Hay un gran debate en este tema pues hay personas que aseguran que siempre que se use una prenda se debe lavar y otros que piensan que eso no es tan necesario.

  • Fin de Año: cucos de colores y su significado
    Fin de Año: cucos de colores y su significado
    SIA KAMBOU/AFP
    Ocio

    Fin de Año: cucos de colores y su significado

    Aunque los más vendidos para esta época son los amarillos y los rojos, existen otros colores que también son usados en Año Nuevo. Te contamos su significado.

  • Ropa interior amarilla en año nuevo
    Ropa interior amarilla en año nuevo
    /Foto: Getty
    Ocio

    Por qué usar ropa interior amarilla en año nuevo

    Llega el 31 de diciembre y muchas personas comienzan a organizar los agüeros que van a hacer durante este día y los calzones amarillos no pueden faltar.

  • Foto referencial de fiesta de Navidad
    Foto referencial de fiesta de Navidad
    /Foto: Getty
    Ocio

    Fin de Año: significado de los colores para usar en la ropa

    Uno de los rituales más usados para recibir Año Nuevo es estrenar ropa, por eso ten en cuenta el significado de los colores.

  • Año Nuevo
    Muchos colombianos despiden desde ya el año viejo.
    / Foto: Pixabay
    Bienestar

    Los mejores agüeros para atraer prosperidad y abundancia en 2022

    Te contamos algunos rituales que te ayudarán a empezar este nuevo año con 'todas las de la ley'.

  • 7099_La Kalle. Rituales para fin de año / Foto: Pixabay
    La Kalle. Rituales para fin de año / Foto: Pixabay
    Noticias

    12 RITUALES para arrancar el año con el ‘pie derecho’

    Ejercicios que te ayudarán para el amor, la buena suerte y prosperidad

