Estos son algunos agüeros que debes hacer para atraer dinero y buena suerte en 2026
Conoce algunos rituales tradicionales que debes realizar a las 12 en punto para atraer todo lo que deseas en 2026 y tener un buen año.
Más allá de la maleta y las uvas: agüeros poco conocidos para Año Nuevo en Colombia
Aparte de los rituales tradicionales, en varias regiones del país aún se practican rituales poco conocidos que buscan atraer buena fortuna, salud y equilibrio al iniciar un nuevo año.
Cabañuelas: ¿Qué son y cómo ayudan a predecir el clima?
El método tradicional de las cabañuelas lo utilizaban hace muchos años principalmente los campesinos para saber cuándo podían sembrar.
Predicciones y rituales para un próspero 2024 según el Profesor Salomón
En su visita a La Kalle el Profesor Salomón nos dejó los rituales y trucos para atraer la abundancia y la prosperidad en Navidad y Año Nuevo. "Se debe quemar la ropa amarilla que usemos y romper la copa donde hagamos el brindis", aseguró.
Cuántas veces se puede usar la ropa sin lavarla
Hay un gran debate en este tema pues hay personas que aseguran que siempre que se use una prenda se debe lavar y otros que piensan que eso no es tan necesario.
Fin de Año: cucos de colores y su significado
Aunque los más vendidos para esta época son los amarillos y los rojos, existen otros colores que también son usados en Año Nuevo. Te contamos su significado.
Por qué usar ropa interior amarilla en año nuevo
Llega el 31 de diciembre y muchas personas comienzan a organizar los agüeros que van a hacer durante este día y los calzones amarillos no pueden faltar.
Fin de Año: significado de los colores para usar en la ropa
Uno de los rituales más usados para recibir Año Nuevo es estrenar ropa, por eso ten en cuenta el significado de los colores.
Los mejores agüeros para atraer prosperidad y abundancia en 2022
Te contamos algunos rituales que te ayudarán a empezar este nuevo año con 'todas las de la ley'.
12 RITUALES para arrancar el año con el ‘pie derecho’
Ejercicios que te ayudarán para el amor, la buena suerte y prosperidad