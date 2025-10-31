¿Rafael Dudamel será técnico de Millonarios? El club se pronuncia

Millonarios F.C. se convirtió en tendencia en redes sociales debido a versiones que circularon sobre un supuesto interés del club por contratar al técnico venezolano Rafael Dudamel, los rumores surgieron luego de que varios periodistas deportivos mencionaran su nombre como posible reemplazo de Hernán Torres, actual estratega del cuadro azul.

Ante el revuelo generado, la institución embajadora publicó un comunicado oficial en el que desmintió categóricamente cualquier tipo de negociación con Dudamel.

“No existe contacto ni propuesta alguna con el entrenador Rafael Dudamel, el cuerpo técnico encabezado por el profesor Hernán Torres continúa con su planificación deportiva para los próximos compromisos”, se lee en la declaración compartida en los canales oficiales del club.



El rumor tomó fuerza después de la derrota reciente de Millonarios en la Liga BetPlay, resultado que aumentó la presión de parte de la hinchada y de algunos sectores de la prensa, en varios programas radiales se habló de una supuesta “reunión de emergencia” entre directivos, lo que alimentó la idea de un cambio técnico.

Me acaban de contar, falta confirmación, que el nuevo técnico de @MillosFCoficial sería Rafael Edgar Dudamel, el empresario estuvo en las oficinas y creen que está acordado y listo; además como refuerzo negocian con Carlos Darwin Quintero y un defensa central. los leo 🎤⚽️ — Maria E. Chavarro (@negrachavarro) October 30, 2025

Sin embargo, fuentes cercanas a la dirigencia confirmaron que la continuidad de Torres no está en duda y que el proceso deportivo sigue en pie.

Rafael Dudamel, por su parte, no se pronunció sobre la versión, el exseleccionador de Venezuela y campeón del fútbol colombiano con el Deportivo Cali mantiene actualmente compromisos profesionales fuera del país.

Su nombre sonó por su pasado como portero de Millonarios en los años 90 y su buena relación con la institución, factores que llevaron a algunos seguidores a creer en la posibilidad de un retorno.

Hoy hubo junta y una de las conclusiones es que el proyecto Ⓜ️ 2026 sigue con el DT Hernán Torres.



Obviamente, hoy el representante del Profe Dudamel, NO estuvo en las oficinas de Millonarios. pic.twitter.com/ykdkm1LARv — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) October 31, 2025

Pregunté a inmejorable fuente sobre la versión de que Rafael Dudamel llegaría a Millonarios y que su empresario habría estado hoy en las oficinas de ese equipo. Esta fue su respuesta: pic.twitter.com/NgjJI9hl5x — Gabriel Meluk (@MelukLeCuenta) October 31, 2025

Periodistas como Guillermo Arango y Tito Puccetti también se refirieron al tema en sus redes sociales; Arango aclaró que el comentario sobre Dudamel se basó en una hipótesis de conversación y no en una información confirmada, mientras Puccetti insistió en que “no existe ninguna gestión formal por parte de Millonarios”.

La directiva azul pidió a los medios de comunicación verificar la información antes de difundirla, especialmente en un momento en el que el club se encuentra en plena competencia, además, recordó que el plantel profesional continúa enfocado en sus próximos duelos de la Liga BetPlay y la Copa Colombia.

Millonarios ocupa actualmente posiciones intermedias en la tabla, con el objetivo de clasificar a los cuadrangulares finales, la gerencia deportiva reiteró su respaldo total a Hernán Torres y su cuerpo técnico, asegurando que la estabilidad del proyecto es una prioridad.

Con esta aclaración, el conjunto capitalino busca cerrar un episodio que generó confusión entre los hinchas y dejar claro que, por ahora, Rafael Dudamel no figura dentro de los planes inmediatos del club.

