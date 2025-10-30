VIDEO: Carlos, 'El Pibe' Valderrama, cambia su melena histórica y deja a todos boquiabiertos

El mítico mediocampista colombiano Carlos ‘El Pibe’ Valderrama apareció públicamente con un cambio en su cabello que llamó la atención de propios y extraños.

El veterano exjugador, reconocido por su melena rubia y rizada, mostró un tono mucho más grisáceo, brillante y cuidado gracias a un tratamiento capilar reciente.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, acompañado de su esposa Elvira Redondo, el Pibe definió su nuevo look con una sola palabra “Nuevo”, su declaración fue breve pero contundente, y desató la marea de comentarios y memes en redes.



Cabe recordar que el cabello de Valderrama se convirtió en símbolo no solo de su estilo personal, sino de una época dorada del fútbol colombiano, donde muchos lo reconocen al primer vistazo gracias a ese rizo rubio que lo acompañó durante sus años en la cancha.

El tratamiento no se trató únicamente de un corte o tinte cualquiera, el excapitán de la Selección Colombia eligió un trabajo de hidratación profunda que realzó el tono natural que estaba desarrollando con los años, un gris claro casi blanco, y le dio brillo para actualizar su imagen sin perder su esencia.

Su esposa Elvira intervino como cómplice y apoyó toda la sesión, en esa publicación, ella misma señaló que muchos seguidores se confundieron creyendo que verían de nuevo el rubio intenso de antes.

Pero el Pibe aclaró que ya se siente cómodo con su color actual y que las “hojas blancas”, como él denominó con humor a su cabello, llegaron para quedarse.

Sin embargo, no es la primera vez que su melena es motivo de conversación, puesto que en 2019 ya se había alisado como parte de una campaña publicitaria y su cambio generó muchos memes.

Esta vez, de hecho, el foco fue menos promocional y más de cuidados estéticos personales, mostrando un hombre que se reconoce como leyenda y decide darle un mimo a su imagen tal como lo haría con un trofeo en su vitrina.

Aunque el cabello cambió en apariencia, la esencia del “Pibe” sigue vigente, con ese carisma, esa melena que remite a una generación de fútbol distinto y ese estilo tan suyo, muchos fans lo alabaron, otros lo tomaron con humor, pero muchos opinaron.

El vídeo con el que anunció el cambio se volvió viral y generó sorpresa incluso fuera de Colombia, también comentarios entre risas, comparaciones nostálgicas y elogios al nuevo brillo se multiplicaron en Instagram, Twitter y TikTok.

Valderrama quedó todo un clásico renovado, un cambio que no rompe la tradición sino que la actualiza, cambiando su melena icónica a punta de estilo, elegancia y una dosis de picardía que ya es marca registrada.

