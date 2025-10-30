Maluma revela sorprendente confesión sobre su vida amorosa: “Me van a odiar”

Se conoció que Maluma o más conocido como Juan Luis Londoño, se sinceró sobre su vida personal y sus desafíos emocionales en el pódcast ‘Nude Project’. En esta ocasión el artista antioqueño reveló detalles sobre una época de su vida en la que reveló que llegó a sufrir una crisis de ansiedad por el estilo frenético de su vida.

La confesión que tuvo Maluma sobre esta situación fue su tendencia a enamorarse de varias mujeres al tiempo. Comentario del artista que este mismo sintió vergüenza de este : “Me van a odiar”. Tanto es así que admitió que él se la pasaba "enamorado" y opera "a punta de sensibilidad".

El cantante relató que para evitar emociones como la tristeza, la soledad o el aburrimiento, llevaba un estilo de vida frenético donde no se permitía descansar. Siempre buscaba mantenerse ocupado y acompañado, ya fuera con amigos o con mujeres.

Tanto es así que contó que llegaba a Medellín cansado de una gira y, en lugar de reposar, organizaba asados, jugaba fútbol, salía de fiesta, y al día siguiente iba al gimnasio y tomaba varias margaritas durante el almuerzo, así mismo, buscaba placer de varias mujeres en las épocas especiales.



¿Qué recordó Maluma sobre esta época?

Maluma confesó en este pódcast que llegó vivir de tal manera que, incluso en días señalados, como el Día de San Valentín, enviaba múltiples ramos de flores a distintas mujeres, coordinándolo con su asistente. Sin embargo, esta dinámica le causó varios problemas, y solo después comprendió que podía encontrar esa conexión emocional en una sola persona.

Sumado a esto, el cantante comentó que tras el nacimiento de su hija, París, sintió una presión desmedida para trabajar aún más y poder retirarse lo antes posible para dedicarse a su primogénita. Pero, fue este mismo deseo de acelerar su retiro le terminó jugando en contra.

El artista comenzó a tomar suplementos para tener más energía y cumplir con sus compromisos, lo que derivó en la sensación de que se desmayaba y su corazón latía aceleradamente, al punto que dichos síntomas empeoraron y llegó a pensar que tenía un tumor.

Finalmente, Maluma comentó que gracias a un amigo cercano practicante del budismo, se dio cuenta de que su sufrimiento era un tema puramente emocional y empezó a gestionarlo, logrando estabilizarse. Tanto es así que el cantante aprendió a estar siempre feliz y utiliza herramientas para centrar sus pensamientos.

