Secreto de '¿Y cómo es él?' de José Luis Perales: no fue para la hija, sino para un hombre

Seguramente la has escuchado en una reunión familiar, en una boda o incluso se la has dedicado a alguien especial pensando en el sentimiento de un padre que ve partir a su pequeña. "¿Y cómo es él?", ese himno de José Luis Perales lanzado en 1982, ha vivido bajo una sombra de romanticismo paternal durante décadas.

Sin embargo, la realidad detrás de esta melodía es mucho más picante y terrenal de lo que la leyenda popular nos ha hecho creer.

Olvida los pañuelos para despedir a una novia en el altar; esta es una historia de corazones rotos, rivalidades entre caballeros y un encargo que terminó siendo un éxito accidental.



La narrativa que muchos compraron por años dice que la letra refleja el dolor de un papá que interroga a su hija sobre el hombre con el que decide compartir su vida.



Puedes leer: La canción colombiana que acaba de romper la barrera del billón en Spotify

Pero la verdad es que Perales compuso este tema pensando en otro gigante de la música: Julio Iglesias. Sí, leíste bien. El tema no nació de una inspiración familiar, sino de un drama de adultos que involucraba a uno de los solteros más famosos del mundo.

En aquel entonces, Julio Iglesias atravesaba un momento complicado tras su separación de Isabel Preysler. Mientras él asimilaba la ruptura, ella ya compartía su vida con su nueva pareja, Carlos Falcó.

Este escenario de despecho y curiosidad ajena fue el caldo de cultivo para que Perales diera vida a preguntas tan directas como "¿En qué lugar se enamoró de ti?", "¿De dónde es?" o la punzante "¿A qué dedica el tiempo libre?".

Publicidad

La canción, en esencia, es el reclamo de un hombre que ha perdido a su mujer y se muere de ganas por saber quién es el que ha "robado un trozo de su vida".

Lo más curioso es que José Luis Perales nunca tuvo la intención de interpretar esta pieza. Él la escribió como un sastre que hace un traje a medida, esperando que Julio Iglesias le pusiera su sello y credibilidad.

Publicidad

No obstante, el destino de la canción dio un giro inesperado en las oficinas de las discográficas. Por un lado, la compañía de Perales olió el éxito a kilómetros y le prohibió entregar el tema, obligándolo a grabarlo él mismo bajo la promesa de que sería un hit mundial.

Puedes leer: Tras 31 años, hijo de Patricia Teherán logra reconocimiento legal; podrá recibir regalías

Por otro lado, se dice que la discográfica de Iglesias no vio con buenos ojos que el artista cantara algo tan personal y reciente a su separación, temiendo que se desatara un escándalo mediático innecesario.

El propio Perales ha confesado con el tiempo que cantar "¿Y cómo es él?" se convirtió en una especie de "cruz" para él. Incluso su esposa, Manuela, no era fanática de la melodía, principalmente porque no se sentía identificada con una letra que hablaba de un amor que se va con otro.

Para terminar de derribar el mito de la hija, el cantautor aclaró en su momento que en 1982 su pequeña María apenas tenía 3 años, por lo que era físicamente imposible que la letra estuviera dedicada a una despedida de ese tipo; el contenido era, sin duda alguna, para un público adulto y consciente de los enredos del corazón.

A pesar de que el autor quiso desmarcarse de la interpretación paternal, la canción cobró vida propia. Ha sido versionada por artistas como Marc Anthony en 2010 y relanzada por el mismo Perales en 2019, demostrando que, sin importar para quién fue escrita originalmente, su fuerza sigue intacta.

Publicidad

Así que, la próxima vez que escuches esos acordes, recuerda que no estás ante un tierno adiós familiar, sino ante el eco de un despecho famoso que terminó conquistando el mundo entero.